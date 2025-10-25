Arturo Pueyo Cuarteto abre el 33 Festival Almerijazz con un concierto "ecléctico" y "desenfadado"

ALMERÍA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Almería se viste de jazz un otoño más con la celebración de su Festival Internacional. Almerijazz llega este 2025 a una trigésimo tercera edición que alzó el telón en la noche de este pasado viernes en el teatro Apolo a Arturo Pueyo Cuarteto, el inicio de una programación que contará con nueve conciertos hasta el 9 de noviembre.

La cita está organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y la coordinación de Manantiales de Músicas. El 33 Festival Internacional Almerijazz cuenta además con el patrocino de Cerveza Águila Sin Filtrar, Fundación Unicaja y AIE y la colaboración de Tony García Espacio Gastronómico, Vera Import, AIE Jazz En Ruta, Clasijazz, El Faro del Jazz y la Plataforma Jazz España, de la que Almerijazz forma parte.

Natural de Ibiza, el clarinetista y saxofonista Arturo Pueyo combina una sólida formación clásica con una destacada trayectoria en el jazz y la música moderna una mezcla de influencias que se deja sentir en su música, tanto en los temas que forman parte de su disco más reciente 'Derroteros', como en las composiciones inéditas que compartió en las tablas del Apolo, formando cuarteto con Seri Caneda al piano, Toño Martín al contrabajo y Miguel Benito 'Pete' a la batería.

La actuación arrancó con el primero de los cortes del álbum, 'Hala idó!'. Un tema dedicado a su madre, como también tiene destinatario 'Moral', "fue un regalo a una amiga de Alcalá de Henares, que tiene ese apellido". Entre ellas, sonarían también la ascendente cubana de 'Encandilao' o '¿Le puede echar queso de cabra?'. Además, sonaron los temas 'Incertesa', 'Pedal al sol' o 'Un año', entre otros.

LA CAUSA SWING Y LA FUNKERÍA

Por otro lado, este sábado, se celebrará el segundo de los nueve conciertos de Almerijazz, a las 20.30 horas en el Teatro Apolo. Una de las señas de identidad del Almerijazz es visibilizar y apoyar a grupos locales de Almería.

Por eso, este sábado, 25 de octubre, la edición número 33 del Festival Internacional de Almería acogerá de nuevo una noche de jazz hecho en Andalucía, en esta ocasión, con un doble concierto de los grupos almerienses La Causa Swing y La Funkería, que ofrecerán un preparado, cuidado y recién horneado repertorio de canciones propias. El evento comenzará a partir de las 20.30 horas y cada grupo tocará 45 minutos con un breve descanso entre espectáculos.

La Causa Swing hará viajar hasta Nueva Orleans con su sonido claramente inspirado por el jazz más primigenio. Por su parte, La Funkería presenta en exclusiva las canciones que está grabando en estudio para el que será su próximo disco.