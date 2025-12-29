Asisten en Vera (Almería) a 17 inmigrantes de una patera, entre ellos una embarazada evacuada al hospital

Archivo - Playa de El Playazo, en Vera (Almería). - EMERGENCIAS 112 - Archivo

ALMERÍA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 varones de origen argelino y una mujer embarazada han sido localizados y asistidos por las autoridades durante la madrugada de este lunes en la costa de Vera, en Almería, de modo que la mujer ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario.

Fuentes próximas a la actuación han indicado a Europa Press que el rescate se ha producido sobre las 0,50 horas de la madrugada, cuando se advirtió el desembarco de la 'patera-taxi' en la playa de El Playazo, en Vera, de modo que la embarcación no pudo ser aprehendida.

Los agentes constataron el buen estado de salud en el que se encontraban los varones toda vez que trasladaron a la mujer al centro de salud de la localidad, si bien posteriormente fue evacuada al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) para una mejor observación.