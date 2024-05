Asociaciones y familias de Almería se manifestarán ante las "evidentes necesidades" de escolarización en la Vega de Acá

ALMERÍA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de madres y padres (AMPA) de cuatro centros educativos, junto con la plataforma Familias Afectadas por la Escolarización (Faeva), así como asociaciones vecinales y sindicales se van a manifestar el próximo jueves para reclamar un nuevo colegio y un nuevo instituto en la zona de la Vega de Acá ante las "evidentes necesidades" de escolarización que presenta la zona.

En un comunicado conjunto, las entidades han mostrado su "malestar" por la "ausencia de respuesta" del delegado de Desarrollo Educativo, Francisco Alonso, a su "propuesta de consenso" para establecer instalaciones provisionales en la zona, "solo haciendo referencia a ella a través de los medios de comunicación".

Las AMPA de los colegios públicos de la zona 3 de escolarización correspondiente a la Vega de Acá, Tagarete, 500 viviendas, Zapillo y Ciudad Jardín, así como las diferentes asociaciones vecinales del barrio, han manifestado su "profunda disconformidad" ante la postura de la Junta para la construcción de "un nuevo colegio provisional con aulas prefabricadas".

Las familias y asociaciones consideran "inaceptable" que el Delegado de Desarrollo Educativo "no tome en serio una propuesta viable que podría paliar la saturación y mejorar las condiciones educativas de nuestros hijos", según han estimado.

"No entendemos cómo el delegado no solo no nos responde, sino que en sus declaraciones esboza continuas sonrisas al hablar la propuesta que tiene sobre la mesa. Habría que recordar que esta misma Delegación ya ha utilizado este método con otros colegios de la zona, sin ir más lejos, en el nuevo CEIP que se está construyendo en el núcleo de Almerimar", han incidido.

Asimismo, entienden que su propuesta "no se trata de la creación de un colegio nuevo" sino que supondría la reubicación a su destino definitivo del CEIP San Valentín, "centro que año tras año va perdiendo más alumnado y se encuentra en vías de desaparición", según han observado.

La manifestación convocada a partir de las 18,00 horas de este jueves tiene como objetivo que la Junta "reconsidere su postura" y "al menos, atienda a estas familias afectadas para dar una explicación razonada". "Esta medida es crucial para garantizar que todos los niños y niñas del barrio tengan acceso a una educación de calidad en instalaciones dignas", han esgrimido.

Con ello, han invitado a todas las familias del barrio y de la capital a asistir a la manifestación que va "en defensa de la educación pública" y recorrer conjuntamente una ruta que irá desde la entrada del CEIP Nueva Almería hasta la calle Bizet, donde se encuentran los terrenos "en los que debería estar construido el nuevo CEIP San Valentín".

"Las familias no descansarán hasta que se atiendan sus demandas y se implementen soluciones efectivas para resolver las necesidades educativas del barrio", han advertido antes de asegurar que cuentan con "el apoyo de toda la comunidad".