Atienden a nueve personas, entre ellas un menor, tras llegar a la costa de Níjar (Almería) por sus propios medios

ALMERÍA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha atendido a nueve personas de origen extranjero, entre ellas una mujer y un menor, que alcanzaron por sus propios medios la costa de Níjar (Almería) en la noche de este jueves, de forma que fueron trasladados al puerto pesquero de Almería donde fueron asistidas por miembros de Cruz Roja.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press que recibió un aviso sobre las 22,30 horas en el que se alertaba de la llegada de varias personas a la costa de la Isleta del Moro, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Así, las personas halladas en la playa quedaron a cargo de los agentes, quienes las derivaron para su custodia a las dependencias instaladas en el Puerto de Almería. Desde la Guardia Civil han afirmado que no se ha encontrado ninguna patera vinculada a las personas que han sido atendidas.

Aunque algunos de las personas que han ingresado en los módulos portuarios habrían manifestado que viajaban en una patera que se hundió con otras personas a bordo, según fuentes de Cruz Roja, ante quienes habrían relatado que la embarcación iba ocupada por 24 personas de las que "tres mujeres y cuatro niños" quedaron atrapados bajo el casco de la patera.

En este sentido, y según la versión que algunos supervivientes habría ofrecido a la ONG, un total de 17 personas habrían alcanzado la costa almeriense con ayuda de otra embaracación no especificada. No obstante, Salvamento Marítimo ha señalado que no mantiene una búsqueda activa en la zona mientras que otras fuentes oficiales han descartado un "naufragio" en el mar.