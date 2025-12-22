El Ayuntamiento de Almería alude al "cambio de formato" del Dreambeach ante su traslado a Vélez-Málaga el próximo verano

Archivo - Steve Aoki durante su actuación en el Dreambeach 2025, en el recinto de El Toyo-Retamar (Almería). - DREAMBEACH - Archivo

ALMERÍA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha aludido este lunes al "cambio de formato" al que se somete el festival de música electrónica Dreambeach después de que anunciara su traslado desde la playa de El Toyo, en la capital almeriense, hasta el municipio de Vélez-Málaga el próximo verano.

A preguntas de los medios, Cruz ha apuntado que, tras dos años de celebración en la capital tras haber abandonado Villaricos en Cuevas del Almanzora, la ubicación "no se ajusta a las necesidades" del nuevo formato de este evento para con el que el Ayuntamiento de Almería ha cumplido con sus "compromisos", según ha aclarado.

Cruz ha incidido en el carácter "itinerante" del festival que en sus dos últimas ediciones se ha celebrado en los suelos cedidos por la Unión Deportiva Almería (UDA) de El Toyo conforme a los acuerdos rubricados. "La empresa decide hacer un cambio de ubicación y probar un nuevo horizonte", ha dicho ante la extinción del convenio.

Con ello, el edil 'popular' ha deseado "suerte" y "lo mejor" a los hermanos Toro, como promotores del festival, quienes "nos han dado siempre alegrías" porque "la gente que se dedica a la promoción artística y a la artes lo que intentan es que los demás se diviertan".

Por su parte, la organización ha indicado que el renovado Dreambeach Costa del Sol marca un nuevo horizonte para el festival andaluz y apuesta por una nueva localización en la provincia de Málaga con la que inicia una etapa de cambios y evolución a un nuevo formato.

La edición número 12 va a tener lugar el viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto de 2026 en el recinto ferial en la avenida Juan Carlos I de la ciudad de Vélez-Málaga, lo que también da como resultado una nueva denominación: Dreambeach Costa del Sol.

La organización ha dado a conocer en un comunicado este nuevo concepto y cambio de ubicación a la provincia malagueña, que según señalan, "inicia una nueva trayectoria que se vinculará a las marcas más potentes del circuito electrónico que se anunciarán en las próximas semanas".

Dreambeach apuesta por un formato que rompe con su tradicional programación y prevé desarrollar un 'line up' en el que los proyectos más potentes de la escena electrónica serán un nuevo reclamo junto a los artistas más destacados del panorama nacional e internacional.

La trayectoria de Dreambeach ha estado vinculada desde su inicio a la provincia de Almería, primero en Villaricos-Palomares, en Cuevas de Almanzora (Almería), desde su inicio en 2013 y posteriormente en la ubicación de El Toyo-Retamar, junto a Almería capital. Tras dos ediciones en esta ubicación, Dreambeach arranca una nueva etapa, vinculada a este nuevo formato que comienza en esta nueva edición, iniciando una nueva andadura en la Costa del Sol.

La última entrega del evento en 2025 reunió a más de 90.000. Una edición que contó con nombres como Will Smith, Nathy Peluso, Steve Angello, Steve Aoki, Marco Carola B2B Seth Troxler, Amelie Lens o Indira Paganotto presentando 'Artcore' entre muchos otros.

La organización trabaja en el primer avance de programación que comenzará a dar forma a Dreambeach Costa del Sol. Una apuesta por actualizar la propuesta de Dreambeach de la mano de una producción que pondrá la comodidad de los 'dreamers' como su principal objetivo, en un nuevo recinto con estructuras espectaculares, y con cuatro escenarios independientes, por donde pasarán artistas nacionales e internacionales durante dos únicas jornadas, viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto.

El cartel de artistas de la 12 edición va a presentar muchas sorpresas de talla internacional, donde las marcas globales más importantes del circuito tomarán el festival de la mano de los artistas más potentes tanto a nivel nacional como internacional, y continuando el apoyo al circuito local. Dreambeach cuenta con el patrocinio del Inaem.