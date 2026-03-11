Guerra en Irán, en directo: ataques de EE.UU. e Israel y última hora del conflicto

Members of the Iranian Red Crescent Society (IRCS) rescue teams work at the site of a building damaged in a US-Israeli airstrike in Resalat Square. - -/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha afirmado a última hora de este lunes que sus fuerzas han alcanzado "más de 5.000" objetivos en Irán en los diez primeros días de la llamada operación Furia Épica --lanzada junto a Israel--, en la que, asegura, busca "desmantelar el aparato de seguridad iraní", mientras Teherán ha cifrado en más de 1.200 las víctimas mortales.

"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) están golpeando objetivos para desmantelar el aparato de seguridad iraní, priorizando localizaciones que presentan una amenaza inminente", reza la infografía difundida en redes sociales por el órgano del Ejército estadounidense asignado a Oriente Próximo.

