Ayuntamiento de Almería mejora el CDM La Cañada con el nuevo contrato anual de mantenimiento de instalaciones deportivas

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, junto al arquitecto técnico de Albaida y responsable de la obra, Alejandro Martínez, y el técnico del Patronato Municipal de Deportes, Antonio Almagro. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería continúa impulsando la mejora y conservación de las instalaciones deportivas municipales gracias al nuevo contrato de mantenimiento, "pionero", con un presupuesto superior a 300.000 euros anuales, que permite realizar el mantenimiento integral de todas las instalaciones deportivas municipales.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha visitado el Complejo Deportivo Municipal de La Cañada para comprobar las actuaciones realizadas. Lo ha hecho acompañado por el arquitecto técnico de Albaida y responsable de la obra, Alejandro Martínez, y el técnico del Patronato Municipal de Deportes, Antonio Almagro.

Las obras realizadas en La Cañada, valoradas en más de 43.000 euros, han permitido resolver, ha apuntado el Ayuntamiento, "problemas estructurales y funcionales que afectaban al uso diario de la instalación".

Entre las principales intervenciones destacan la impermeabilización de los suelos de vestuarios, baños y fachada interior, la sustitución de la iluminación interior por pantallas LED, más eficientes y sostenibles, el cambio de proyectores en las pistas de pádel, incorporando tecnología LED, la impermeabilización total de la cubierta, para evitar filtraciones, y diversas reparaciones menores de fontanería y electricidad que mejoran la seguridad y funcionalidad general del espacio.

Estas mejoras permiten "no solo resolver incidencias estructurales, sino también garantizar unas condiciones óptimas para deportistas, clubes y usuarios, favoreciendo el uso continuado de la instalación durante todo el año", ha señalado.

"El mantenimiento no siempre se ve, pero se nota", ha remarcado Casimiro durante la visita, subrayando que estas actuaciones forman parte de una estrategia de conservación constante, gracias al contrato anual de más de 300.000 euros, que ya se está aplicando en otras instalaciones municipales y que asegura la mejora y el buen estado de todos los espacios deportivos de Almería".