El Ayuntamiento de Almería, pendiente de una respuesta del CSIC para trasladar La Hoya a una finca de Retamar

Archivo - Vista de la Finca Experimental La Hoya de la EEZA-CSIC desde el renovado mirador del Cerro de San Cristóbal, en Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez (PP), ha asegurado este martes que el Consistorio aún se mantiene a la espera de que el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se pronuncie sobre los terrenos ofrecidos en la parcela El Calcetín de Retamar para el traslado de la Finca Experimental de La Hoya, donde se albergan especies amenazadas de ungulados entre otros animales.

"No tenemos respuesta en cuanto a esa propuesta que tuvo el Ayuntamiento de ofrecer unos mejores terrenos, más adecuados para esta labor que se lleva con las gacelas en la parte por parte del CSIC", ha afirmado a preguntas de los medios la concejal.

Ya el pasado mes de abril el Ayuntamiento aprobó una moción impulsada por los 'populares' para instar al Gobierno central a iniciar los trámites necesarios para trasladarlas a un "emplazamiento más adecuado, fuera del casco urbano" este espacio situado a las faldas del conjunto monumental de La Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal.

Según el PP, la actual ubicación de la finca "dificulta garantizar las condiciones de tranquilidad, espacio y bioseguridad necesarias para el bienestar de las especies y para el desarrollo científico" frente al paraje ofrecido por el Consistorio, donde se podría "triplicar la superficie disponible, mejorar las condiciones de bienestar animal y favorecer los programas de conservación a largo plazo".

El ofrecimiento de estos terrenos se efectuó meses después de que el Ayuntamiento decidiera suspender un ciclo de conciertos en el Cerro de San Cristóbal a raíz de la muerte de hasta cinco ejemplares de gacela y arruí coincidiendo con la celebración del primero de ellos; un asunto sobre el que los tribunales dieron 'carpetazo' en materia de responsabilidad penal.

No obstante, el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) sí ha advertido la posibilidad de indemnizar económicamente al órgano científico con 25.000 euros al apreciar responsabilidades por la vía civil al ver relación entre la celebración del concierto y la muerte de los animales pese a las advertencias de los expertos.

Sobre este dictamen, preceptivo pero no vinculante, Sánchez ha asegurado que el asunto sigue en manos de la asesoría jurídica del Consistorio para "ver la mejor de las salidas" que puede tener antes de adoptar una decisión o no sobre dicha indemnización.