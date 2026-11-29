MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

¿Cuántos votos han ganado o perdido los partidos políticos en las elecciones generales del 29 de noviembre respecto a los comicios de 2023? Los resultados permiten comparar el número de votos obtenido por cada candidatura en ambas convocatorias y comprobar cómo ha variado el apoyo electoral a las distintas formaciones.

El gráfico elaborado por EpData muestra los votos de cada partido en 2026 y 2023, así como la diferencia entre ambos resultados cuando las candidaturas son comparables. La herramienta permite buscar una formación concreta o seleccionar varios partidos para consultar sus datos conjuntamente.

CÓMO COMPARAR LOS VOTOS DE LOS PARTIDOS EN 2026 Y 2023

El gráfico ofrece un listado de las candidaturas que han concurrido a las elecciones generales y muestra, para cada una de ellas, los votos obtenidos en ambas convocatorias y la diferencia registrada.

A través del buscador se puede localizar un partido concreto. También es posible marcar varias candidaturas y acceder a la pestaña 'Tu comparación' para visualizar sus resultados.

En el caso de las formaciones que han cambiado de coalición o candidatura respecto a 2023, la herramienta incorpora indicaciones específicas para contextualizar los datos cuando no es posible establecer una comparación directa.

QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA AL COMPARAR LOS RESULTADOS

La diferencia en el número absoluto de votos no refleja necesariamente un cambio equivalente en el porcentaje de apoyo electoral, ya que la participación puede variar entre ambas elecciones.

Además, algunas candidaturas han concurrido bajo fórmulas o coaliciones diferentes a las de 2023. En esos casos, los datos deben interpretarse teniendo en cuenta los cambios en su composición.