El Ayuntamiento de Almería presenta una segunda denuncia para desalojar la acampada por la vivienda de la Plaza Circular

Tiendas de campaña y las lonas instaladas en la Plaza Circular de Almería durante la acampada por el derecho a la vivienda. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha presentado este viernes una segunda denuncia ante el juzgado de guardia para solicitar el desalojo de la acampada instalada en la Plaza Circular de la capital.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, a través de una publicación en su perfil de 'Instagram', en la que ha defendido que "el derecho de reunión no puede, en ningún caso, impedir que el Ayuntamiento preste servicios esenciales".

En concreto, la regidora ha citado entre las actuaciones municipales que deben poder desarrollarse la limpieza viaria y la poda de árboles, así como la organización de eventos en la Plaza Circular, la instalación del alumbrado extraordinario y la celebración de actividades de la 'Noche en Negro'.

Vázquez ha expresado, además, el deseo del Ayuntamiento de recuperar "cuanto antes" este enclave "para el disfrute de todos los almerienses".

Esta segunda actuación judicial llega después de que el Consistorio anunciara el pasado 5 de octubre una primera denuncia contra la veintena de personas que mantenían una acampada de protesta por la situación de la vivienda en la Plaza de Emilio Pérez, en el extremo sur del Paseo de Almería, al considerar que se trataba de una "ocupación ilegal de la vía pública".

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Sacramento Sánchez, explicó entonces durante el Pleno ordinario que el Ayuntamiento había dado traslado de la denuncia a la Subdelegación del Gobierno y llamó a "distinguir entre las manifestaciones" autorizadas y la ocupación de la vía pública.

La acampada comenzó el domingo 4 de octubre, tras una manifestación promovida por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos para reclamar el derecho a una vivienda digna. Desde entonces, los participantes, organizados a través de la plataforma 'Acampada Almería', mantienen asambleas generales diarias a las 19,30 horas para evaluar la continuidad de la protesta.