El Ayuntamiento de Roquetas (Almería) retira las competencias a Cerrudo (Vox) tras la ruptura del pacto de gobierno

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha retirado sus competencias de gobierno en materia de Comercio, Pymes y Mercadillos al concejal de Vox José Ignacio Cerrudo después de que la formación de Santiago Abascal rompiera el pacto de gobierno PP-Vox que aupó a la Alcaldía del municipio a Gabriel Amat (PP).

Fuentes municipales y del partido han confirmado la pérdida de competencias del edil, cuya salida del equipo de gobierno ya se ha producido, sentido en el que además se ha cesado a una de sus dos asesoras en el Consistorio y se le han retirado las asignaciones. No obstante, las competencias de área, que comparte con el edil no adscrito Francisco Barrionuevo, aún no han sido reasignadas.

Vox decidió romper la coalición de gobierno al entender que el regidor "obvia" al partido que dirige Santiago Abascal al "apoyarse" en los dos concejales expulsados y que se mantienen en el gobierno municipal como no adscritos: Francisco Barrionuevo como responsable de Turismo y Playas y Antonio López, al frente de Gestión Tributaria.

"Amat está demostrando que no pretende mantener este acuerdo firmado y está apoyándose en los dos concejales expulsados de Vox sin tener en cuenta al concejal que ostenta la representación de este partido político en la localidad, José Ignacio Cerrudo, al que está limitando al máximo su capacidad de trabajar para los ciudadanos", sostuvo Vox a la hora de romper el acuerdo.

Los ediles Francisco Barrionuevo y Antonio López dejaron de pertenecer al Grupo Municipal de Vox a principios de febrero. Este cambio llevó a la Alcaldía a proponer una modificación de la composición de las comisiones informativas permanentes y especiales y, en concreto, a suprimir la Comisión Informativa Permanente de Turismo, Comercio y Playas que había estado presidida por Barrionuevo, siendo la única que controlaba Vox tras el pacto de gobierno. Por el contrario, se propuso la constitución de la Comisión Informativa Permanente de Presidencia.

La dirección nacional de Vox acordó en noviembre expulsar del partido a los dos concejales de Roquetas de Mar por subirse el sueldo un 30 por ciento y mantener el cien por ciento de liberación a la vez que mantenían sus actividad profesional fuera de la política.

La decisión llegó después de que en octubre ambos "comunicaran" que querían "volver a la disciplina de Vox" pero diesen marcha atrás en su decisión. El partido señaló que ambos habían "traicionado a sus votantes" por "retener sus actas" tras posicionarse "en contra" de las directrices de la dirección nacional y "pasarse" al grupo de concejales no adscritos.