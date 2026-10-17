Cantajuegos, pasacalles y fiestas de la espuma, entre las 42 actividades infantiles previstas en Almería hasta 2027

Imagen de archivo de un espectáculo infantil de 'CantaJuego' en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha sacado a licitación por 50.653 euros, sin IVA, un contrato que contempla 42 actividades de ocio infantil y juvenil en distintos puntos del municipio, entre ellas cantajuegos, pasacalles, juegos gigantes, fiestas de la espuma y toboganes hinchables, además de una programación especial de Navidad con talleres en los barrios y la creación de una 'Plaza de la Navidad' durante tres días.

Según recoge la documentación del contrato, consultada por Europa Press, la licitación se divide en dos lotes, uno destinado a actividades de animación y ocio infantil, que se desarrollarán entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027, y otro centrado en la programación navideña, prevista entre el 1 de diciembre de este año y el 6 de enero de 2027.

El primer lote incluye siete espectáculos de cantajuegos con personajes infantiles reconocibles, como los de 'La Patrulla Canina', 'Peppa Pig', 'Bluey' o 'Lilo y Stitch', así como cinco jornadas de juegos gigantes con al menos 14 propuestas tradicionales, entre las que figuran el parchís, los bolos, el tres en raya y la rayuela.

A estas iniciativas se sumarán diez actividades de pintacaras y globoflexia, cuatro pasacalles con un mínimo de ocho personajes infantiles cada uno, ocho fiestas de la espuma con batallas de globos durante los meses de verano y otras ocho jornadas de toboganes hinchables destinadas a niños de entre tres y ocho años. De las 42 actividades previstas, dos se celebrarán en diciembre de 2026 y las 40 restantes entre enero y noviembre de 2027.

Por su parte, la programación especial de Navidad incluirá 12 jornadas de animación en plazas y parques de distintos barrios de Almería, con talleres de manualidades, juegos y actividades participativas.

Cada encuentro tendrá una duración de dos horas y contará con cuatro monitores, uno de ellos caracterizado como Paje Real para atender a los menores y recoger sus cartas dirigidas a los Reyes Magos. Los espacios contarán con decoración navideña, un árbol iluminado, música ambiental y un buzón para las cartas de los niños.

UNA 'PLAZA DE LA NAVIDAD' DURANTE TRES DÍAS

La 'Plaza de la Navidad' está prevista inicialmente en la Plaza de la Constitución, aunque el Ayuntamiento podrá modificar su ubicación por necesidades de la programación municipal.

El recinto abrirá de 17,00 a 20,30 horas y contará con un árbol de Navidad de al menos tres metros de altura, un arco decorativo iluminado en el acceso desde la calle Marín y distintos elementos ornamentales.

La programación incluirá juegos hinchables de fútbol, baloncesto y puntería, así como talleres de decoración de galletas navideñas, en los que los niños podrán elaborar sus propias creaciones y llevárselas a casa.

Cada jornada contará, además, con un espectáculo central de una hora de duración. Los dos primeros días estarán dedicados a representaciones de teatro musical o cantajuegos con personajes infantiles, mientras que la tercera jornada incluirá un espectáculo de magia.

También se instalará un fotomatón navideño que permitirá obtener fotos gratuitas mediante un código QR, sin necesidad de instalar aplicaciones ni registrarse previamente.

El Ayuntamiento justifica esta contratación por la necesidad de promover el ocio infantil y juvenil como herramienta de desarrollo emocional, social y educativo, así como de "favorecer la socialización de los niños y niñas en ambientes distintos a la escuela".