Carboneras (Almería) celebra este jueves dos plenos tras quedarse el alcalde solo y con todas las competencias

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) en una imagen de archivo. - Marian León - Europa Press - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) va a celebrar este jueves dos sesiones plenarias --una de ellas extraordinaria a petición de cinco concejales-- después de que el alcalde del municipio, Salvador Hernández (CS), se haya quedado solo al frente del gobierno local y haya asumido todas las competencias municipales con el cese como miembro de la junta de gobierno de la edil no adscrita y exmiembro del PP Ángeles Carrillo.

Durante la primera sesión, prevista a partir de las 10,30 horas, se prevé dar cuenta de los distintos decretos de Alcaldía dictados el pasado lunes que han llevado a esta remodelación para la que se ha tenido en cuenta, además, la renuncia formulada por otros cuatro concejales del PP, quienes en julio ya anunciaron que se apartaban de la junta de gobierno.

Cabe recordar que Hernández se hizo con la Alcaldía tras una moción de censura al PP con el apoyo del PSOE; un acuerdo que se malogró meses después pese a lo cual ha logrado sostenerse en el cargo apoyado en un pacto para la formación de gobierno suscrito con el PP a finales de 2024.

La reestructuración del organigrama municipal, según el Consistorio, busca la "estabilidad en la gestión" del Ayuntamiento, cuya situación se analizará en la segunda sesión extraordinaria convocada a petición de la propia Carrillo, el exalcalde y edil no adscrito Felipe Cayuela, el exalcalde socialista Jose Luis Amérigo o otros dos concejales, también vinculados al PSOE.

"RECTIFICACIÓN" EN EL ORDEN DEL DÍA

Sobre esta segunda sesión, los concejales que motivaron su celebración han reclamado al primer edil que "rectifique el orden del día" del Pleno puesto que, según han advertido, no aparecen todos los asuntos interesados, de modo que han avanzado que, de lo contrario, no participarán en la sesión.

Los ediles han afirmado que Hernández "ha dejado fuera la mayor parte de los asuntos que motivaron la solicitud" del pasado 11 de septiembre y ha incorporado otros "que no fueron planteados", lo que se ha hecho constar en un nuevo escrito.

El objetivo de estos concejales es "abordar once asuntos concretos relacionados con la situación política, organizativa, administrativa y económica del Ayuntamiento, incluyendo cuestiones que debían ser objeto de debate y, cuando correspondiera, de votación y adopción de acuerdos".

Para los concejales, la convocatoria realizada por la Alcaldía "deja fuera la mayor parte de los asuntos incluidos en la solicitud original", lo que "desvirtúa el sentido del Pleno extraordinario". "No solicitamos un Pleno para mantener una conversación o para realizar un debate genérico. Solicitamos que se abordaran once cuestiones concretas", han añadido.