Marruecos asegura que la situación en torno a Sáhara Occidental está "en un punto de inflexión histórico"

Archivo - El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, durante un acto en octubre de 2025 (archivo) - Eric Lalmand / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha asegurado que la situación en torno al Sáhara Occidental se encuentra "en un punto de inflexión histórico" a raíz de la resolución aprobada hace cerca de un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el plan de autonomía de Rabat para el territorio, antes de insistir en que la disputa está en un camino "irreversible", a pesar de la firme oposición del Frente Polisario a esta vía.

"Gracias al impulso iniciado por el rey Mohamed VI, la cuestión del Sáhara marroquí alcanzó un punto de inflexión histórico con la adopción por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 2797 el pasado octubre", ha dicho durante su discurso ante la 81ª Asamblea General, en referencia a un texto que reconoce el plan de Rabat como "la solución más viable" al conflicto.

"Desde entonces, esta disputa regional ha emprendido un rumbo irreversible, rompiendo con el pasado y mirando hacia el futuro con miras a su resolución definitiva", ha defendido Burita, quien ha reseñado que "esta vía se fundamenta en principios y parámetros que no admiten interpretación alguna sobre líneas o márgenes, como algunos intentan en vano, engañándose y distanciándose de la realidad".

Así, ha reiterado que la resolución establece que "no hay solución al marco de la autonomía, bajo soberanía marroquí" y que "no hay mecanismo al margen del proceso de negociación política bajo los auspicios de la ONU, y solo a partir de una base, la iniciativa de autonomía presentada por Marruecos", una postura que no acepta el Frente Polisario, que insiste en la necesidad de un referéndum de independencia.

"No puede haber discusión o disputa sobre las responsabilidades y obligaciones de las cuatro partes claramente identificadas por la resolución 2797 del Consejo de Seguridad", ha destacado el jefe de la diplomacia marroquí, que ha agregado que "no debe mantenerse el 'statu quo' preferido por otras partes". "El tren de la solución política ya ha arrancado", ha argüido.

En este sentido, ha acusado al Frente Polisario de "violar el alto el fuego" y "no respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU", al tiempo que ha remarcado que "no puede aceptarse que se siga reteniendo a la población en campamentos como si fueran rehenes desde hace medio siglo", en referencia a los saharauis que viven en campamentos en Argelia tras huir de las zonas ocupadas por Marruecos.

"En paralelo a su firme compromiso con la solución definitiva de esta disputa regional, Marruecos continúa impulsando con determinación el desarrollo social y económico de sus provincias del sur, particularmente en los ámbitos de las infraestructuras, la educación universitaria, el sector sanitario y los aeropuertos, entre otros", ha defendido.

Burita ha ensalzado además que los residentes en estas zonas de Sáhara Occidental bajo control de Marruecos podrán acudir este miércoles a las urnas para participar en las elecciones parlamentarias, lo que permitirá "reforzar la representación parlamentaria" y "contribuir a la gestión diaria de las necesidades de los habitantes en las provincias marroquíes".

APOYO A LA SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS

Por otra parte, el ministro de Exteriores marroquí ha usado su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas para abordar la situación en los Territorios Ocupados Palestinos y hacer hincapié en que "la cuestión palestina sigue siendo una prioridad constante" para Rabat. "Es una causa justa y central para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Próximo", ha argumentado.

"Una paz duradera en Oriente Próximo depende del establecimiento de un Estado palestino independiente, soberano y viable en las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como capital, viviendo junto al Estado de Israel, en paz y seguridad", ha sostenido, al tiempo que ha apelado "a una coexistencia respetuosa y pacífica".

Burita ha defendido la necesidad de "apoyar" a la Autoridad Palestina y "acompañar las reformas que ha puesto en marcha", antes de respaldar la labor de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ante las críticas y acciones de Israel y pedir la "entrada de ayuda humanitaria en cantidad suficiente" a la Franja de Gaza, escenario de una ofensiva militar israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En esta línea, ha recordado que Rabat ha decidido sumarse a la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) en Gaza , parte de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro de la Franja, aprobada el octubre de 2025 por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En lo relativo a Cisjordania, ha esgrimido que la situación actual es "profundamente alarmante" a raíz del aumento de las incursiones militares de las fuerzas de Israel, los ataques de los colonos y "la adopción de ciertas leyes que afectan al status legal del territorio palestino y allanan el camino para la confiscación de terrenos para la expansión de asentamientos".

"Todas estas medidas apuntan en una dirección, la del desplazamiento de población y la de socavar la base material para el establecimiento de un Estado palestino independiente", ha criticado el ministro marroquí, que ha criticado además las "medidas unilaterales israelíes" y las "reiteradas violaciones de la santidad" de la mezquita de Al Aqsa, situada en la Explada de las Mezquitas.