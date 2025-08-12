Carmen Crespo pide medidas urgentes tras los aranceles Trump a la UE: "Si llega al Parlamento europeo lo mejoraremos"

La eurodiputada del Grupo Popular Carmen Crespo, en una imagen de archivo. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Carmen Crespo, ha manifestado este martes su "preocupación" tras la reunión celebrada a final de julio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, que derivó en la imposición unilateral de aranceles estadounidenses a los productos comunitarios.

Crespo ha dejado claro en una nota que "va a mejorar los términos del contenido si llega al Parlamento Europeo para evitar el perjuicio del sector agrícola y para defender Andalucía" al argumentar que "no nos acaba de convencer".

La eurodiputada ha calificado el acuerdo como "limitado y claramente mejorable" y ha denunciado que los aranceles del 15% impuestos a productos europeos son "excesivos e injustos".

Reconoce que la reunión entre Trump y von der Layen han evitado aranceles del 30% y 50% gracias a la negociación que impulsó la Comisión europea, y pese a ello advierte que "la situación sigue siendo crítica para sectores clave del campo andaluz y del sector de la piedra", ambos muy arraigados en la economía de Almería.

Crespo ha incidido en que "hay que seguir presionando desde el Parlamento y el propio sector, porque aún quedan muchos flecos que cerrar de este acuerdo".

"La Comisión europea tiene mucho margen de maniobra para excluir, sin duda, al sector agroalimentario que, debido a su vulnerabilidad, no puede hacer frente a este arancel y estaría abocado a perder competitividad, a la vez que se pondría en riesgo la soberanía alimentaria de la propia UE", ha sostenido Crespo.

"Ese es el principal motivo por el que vamos a rechazar este acuerdo si llega al Parlamento: el campo no puede objeto de las negociaciones geopolíticas", ha afirmado, para subrayar que, según los datos expuestos, "el impacto económico de este escenario supondría para Andalucía una pérdida de 509 millones de euros en el PIB y más de 9.200 empleos".

Crespo ha puesto el foco en los sectores más afectados, como el aceite de oliva, el vino, las aceitunas, las frutas y hortalizas. Andalucía, según ha dicho, "exporta unos 3.084 millones de euros a Estados Unidos", de los cuales "más de 1.000 millones de euros son del sector agroalimentario", por lo que ha señalado que hay que centrarse en ese sector para que "las pérdidas sobre todo en el vino y en la aceituna no sean tan graves".

También ha mostrado su preocupación Crespo por el sector de la piedra natural y el mármol en la comarca del Almanzora, ya que representa más del 70% de las exportaciones andaluzas a Estados Unidos.

La eurodiputada almeriense ha reclamado una reacción de las instituciones europeas y al Ejecutivo español ante la crisis del sector agrícola y hortofrutícola para que ponga sobre la mesa medidas compensatorias y cláusulas de salvaguarda para proteger a agricultores, cooperativas y empresas.

Ha denunciado la pasividad y la falta de compromiso del Gobierno de España, que a día de hoy mantiene una "ausencia total" frente a la crisis, ignorando el impacto real y dramático que las perturbaciones del mercado y las tensiones arancelarias están generando en un sector estratégico para la economía y la soberanía alimentaria.

Para Crespo, resulta "inadmisible que el paquete aprobado en abril, claramente insuficiente, siga siendo la única respuesta del Gobierno de España".

De ahí que haya reclamado con rotundidad "un refuerzo inmediato y contundente que incluya ayudas directas, eficaces y sin dilaciones a los sectores más afectados".

Ha subrayado Crespo la necesidad de incorporar cláusulas de salvaguarda en los acuerdos comerciales, que permitan frenar cualquier acuerdo que suponga una amenaza para el sector agrario europeo, garantizando la defensa de los intereses de los productores y la estabilidad del mercado.

A su juicio, las medidas que se adopten no pueden ser parches temporales, deben ser estrategias a medio y largo plazo y urge a "una apuesta decidida por la diversificación de mercados, buscando alternativas sólidas que eviten la dependencia de destinos vulnerables a tensiones comerciales y políticas".