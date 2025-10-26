La Causa Swing y La Funkería comparten su sonido y su ritmo en Almerijazz

ALMERÍA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXXIII Festival Internacional de Jazz de Almería, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad, ha acogido las actuaciones de La Causa Swing y La Funkería. La Causa Swing se subió al escenario después de diez años de andadura con la ilusión de sus inicios para interpretar ese ritmo gamberro que tanto gusta, y luego, volvieron a salir, transformados en La Funkería, para hacer bailar al público.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Almería ha destacado que estas dos bandas locales, con el mismo corazón, reflejan una de las señas de identidad del 33º Festival Internacional de Jazz de Almería. La noche arrancó con La Causa Swing, que desplegó su repertorio con la "elegancia canalla y la energía contagiosa de su segundo trabajo, 'Swingvergüenzas".

Liderados por Jorge León, el grupo demostró por qué se ha convertido en un fijo en el circuito jazzístico andaluz. A su alrededor, un conjunto de músicos perfectamente afinado: Miguel Rosales al piano; Héctor Morata (trombón), David Galera (trompeta) y Ginés Soto (saxo); y una base con Curro Domene en la batería y Mateo García al bajo.

El repertorio fue 100% temas propios, interpretados "con alegría, buen ritmo y letras divertidas e irónicas", con Jorge León como maestro de ceremonias. Desde 'Blue a Django', pasando por 'Esperando a Godot', 'Mediterráneo' o 'Traffic Jam', entre otras. La Causa Swing compartió sobre el escenario el espíritu libre del jazz más primigenio, combinándolo con el descaro mediterráneo, resucitando el swing de Nueva Orleans con acento andaluz y una energía tan elegante como contagiosa.

Pero si la primera parte del concierto fue un viaje al pasado, el segundo acto --con La Funkería sobre el escenario-- fue "pura explosión de presente". Con una propuesta más eléctrica, el grupo presentó algunos de los temas que formarán parte de su próximo disco, aún en proceso de grabación.

En esta parte del concierto participaron numerosos amigos que se subieron al escenario a tocar con la banda. Los temas, también todos propios. Entre los temas, 'Funk to the future', 'Willy Caracol' y 'El Pescador'. El 33º Festival Internacional Almerijazz seguirá su curso bajo la organización del Área de Cultura, producción de Manantial de Músicas, el patrocinio de Cerveza Águila Sin Filtrar, Fundación Unicaja y AIE y la colaboración de Tony García Espacio Gastronómico, Vera Import, AIE Jazz En Ruta, Clasijazz, El Faro del Jazz y la Plataforma Jazz España, de la que Almerijazz forma parte.