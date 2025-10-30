La central térmica Litoral en Carboneras (Almería) ejecuta la última voladura en su proceso de demolición

Estado de la central térmica Litoral de Carboneras (Almería) tras la última voladura del desmantelamiento. - ENDESA

CARBONERAS (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

La central térmica Litoral de Endesa situada en Carboneras (Almería) ha ejecutado la última voladura correspondiente al proceso de demolición de sus instalaciones dentro del desmantelamiento iniciado a finales de 2021.

Según ha precisado la compañía en una nota, esta actuación forma parte de su compromiso con la "transición energética y la descarbonización", con la previsión de finalizar el proceso durante el año 2026, al mismo tiempo que "impulsa nuevos proyectos industriales para crear oportunidades, atraer inversión y dinamizar la economía local".

La voladura ha afectado a la nave de tolvas, donde se albergaban los depósitos en forma de embudo para almacenar el carbón. Esta edificación de 180 metros de longitud, 57 metros de altura y 21 metros de anchura se apoyaba sobre 60 pilares. En total, la estructura tenía 12.200 toneladas de peso.

Para su caída se han utilizado 550 kilos de dinamita distribuidos en 140 cargas y 316 detonadores conectados a través de un cordón de 100 metros. La estructura ha caído hacia un lateral y ha generado 7.500 toneladas de residuos metálicos que se retirarán de forma progresiva, valorizando más del 90 por ciento.

La compañía eléctica ha explicado que esta gestión se enmarca en su compromiso con la economía circular y que el proceso de desmantelamiento ha permitido alcanzar el objetivo de residuo cero, como ya ocurrió con más de 100.000 toneladas gestionadas hasta septiembre.

Precisamente una de las claves de este residuo cero es la donación de elementos que pueden tener una segunda vida a diferentes entidades públicas y privadas de Almería y de toda España. En total se han donado más de 6.000 artículos que ahora mismo tienen una segunda vida fuera de la que fue su casa durante 40 años.

Ahora queda el desmantelamiento mecánico de la nave de tolvas y del parque de carbón, así como el desmontaje de pequeños elementos situados en zonas periféricas de la central, el picado y la nivelación de los suelos para que en estos terrenos se puedan desarrollar nuevas actividades.

EQUIPOS ESPECIALIZADOS

El desmantelamiento de la central térmica Litoral lo lleva a cabo un equipo de profesionales especializados en estos trabajos. Endesa se ha apoyado en la UTE Lecalde, formada por la empresa almeriense Caldererías Indálicas y la empresa vizcaína Lezama Demoliciones, especialista en desmantelamientos industriales, para llevar a cabo estos trabajos que en los "momentos pico" han llegado a ser más de 180 personas.

El compromiso de Endesa con el entorno de la central ha permitido que más del 70 por ciento de los 140 trabajadores que actualmente trabajan en el desmantelamiento de la central sean antiguas empresas contratistas o de residentes de Carboneras y su entorno, fomentando la actividad económica en la zona.

Para favorecer la contratación local, Endesa ha impartido cuatro cursos de formación en Prevención de Riesgos Laborales en trabajos de desmantelamiento, "beneficiando a unas 143 personas".

Además, ha promovido seis cursos relacionados con la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones renovables, "un sector para el que se sigue necesitando mano de obra especializada, formando a más de 160 personas del entorno de Carboneras".

"Estas acciones refuerzan el compromiso con una transición energética justa, generadora de empleo y oportunidades sostenible, con el objetivo de impulsar nuevas iniciativas en 2026 en sectores con alto potencial", han subrayado desde la compañía eléctrica.

PLANES DE FUTURO

Al mismo tiempo que avanza el proceso de desmantelamiento, cuya finalización está prevista en 2026, Endesa trabaja en la búsqueda de nuevas iniciativas industriales de futuro para su desarrollo en los terrenos de la central. En este sentido, en 2021 la compañía lanzó un concurso internacional para identificar proyectos.

Fruto de ese concurso internacional de proyectos, que fueron aprobados por la Universidad de Almería, el Ayuntamiento de Carboneras, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y Endesa, se seleccionaron varios proyectos industriales, actualmente en fase de desarrollo o tramitación, que podrían movilizar inversiones de hasta 600 millones de euros y generar más de 200 empleos directos.

Uno de estos proyectos ya en fase de explotación es la planta de Algavillage, de la empresa Biorizon, una innovadora planta de producción de microalgas, que nació como un proyecto piloto en la central y que ha afianzado y ampliado su actividad en Carboneras.

A este proyecto se unen otros con grado de madurez "avanzado como dos de acuicultura que posicionarían a Andalucía como referente internacional en este sector". Uno de ellos es el proyecto CMX Litoral, promovido por Cooke España, que transformará parte de las instalaciones de la central en un centro integrado de acuicultura.

Otro de los proyectos avanzados es una 'hatchery' para la cría larvaria de seriola, de la compañía holandesa especializada en desarrollo de empresas y proyectos de acuicultura a nivel mundial, 'Ocean Aquaculture'.

Esta 'hatchery' se complementa con el transporte de las larvas a plataformas 'offshore' para su engorde y posterior comercialización. Este proyecto está en la fase final de obtención de permisos y se instalará en una parte de los suelos de la central.

Otras dos iniciativas se encuentran iniciando la tramitación de permisos y autorizaciones, como la producción de combustibles renovables, imprescindibles para la transición energética y la descarbonización, así como el desarrollo de una planta desaladora que "facilitará el desarrollo industrial sostenible previsto".

Esta actividad económica se verá reforzada con el impulso de nuevos proyectos de renovables en esta zona de transición justa, que suministrarán energía verde a estas nuevas industrias, "gracias a los concursos de capacidad previstos".

Todos estos proyectos, junto con otros en fase de tramitación, configuran una nueva realidad para Carboneras basada en el consenso institucional y social, y representan el legado de Endesa tras 40 años de convivencia, "marcando el inicio de una transición energética justa". Un modelo que combina reindustrialización sostenible, economía circular e innovación para generar empleo y desarrollo local.

DATOS DE LA CENTRAL

La central térmica Litoral fue construida en el marco del Plan Acelerado de Centrales de Carbón redactado en 1979 para cubrir las necesidades de incremento de potencia eléctrica debido al desarrollo económico que experimentaba España.

La infraestructura se ubica en 1.788.547 metros cuadrados en el término municipal de Carboneras y estaba compuesta por dos grupos de generación que sumaban 1.159 megavatios de potencia. Cada uno de estos grupos estaba formado por caldera, turbina y alternador como equipos fundamentales.

La instalación ha llegado a producir durante su vida útil más de 180.000 GWh, "es decir, el consumo energético de Andalucía durante cuatro años y medio". "Llegó a ser todo un referente cuando, en 2014, se realizaron mejoras medioambientales que la pusieron a la vanguardia de esta tecnología a nivel mundial", han destacado desde la compañía eléctrica.