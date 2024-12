Círculo Rojo lanza 'Mi vida con y sinmigo', un texto autobiográfico que aborda "la realidad de una enfermedad mental"

ALMERÍA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La autora Lara Durá ha publicado 'Mi vida con y sinmigo', una obra en la que bajo dicho pseudónimo describe su propia historia tras ser diagnosticada de una enfermedad mental y en la que destaca "el optimismo pedagógico que tiene con respecto a la enfermad mental, y el compás entre momentos muy oscuros y otros más luminosos, descrito con un lenguaje directo y sincero".

"Cuando al fin me diagnosticaron trastorno bipolar, la psiquiatra me recomendó un libro sobre la bipolaridad en el cual se destacaba la posibilidad de suicidio por parte del paciente y abordaba cómo la familia podía asumir el duelo ante la pérdida. Fue muy duro leer eso. Yo he escrito el libro que me hubiese gustado tener en el momento más oscuro de mi vida", ha explicado en una de Círculo Rojo.

Según ha indicado el sello de autoedición en una nota, "el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, mucho conocimiento, facilidad para comprender a esta enfermedad de las emociones".

"El trastorno bipolar es muy complejo y duro, no sólo para quien lo padece, sino para todo el entorno íntimo. También el lector se encontrará con alguna lágrima, alguna risa, pero, sobre todo, con mucha luz", ha asegurado.

'Mi vida con y sinmigo. Retrato de una milenial bipolar' es una obra "conmovedora" que "sorprende por su valentía", según la firma editorial. "Desde un punto de vista autobiográfico, esta joven autora brinda al lector su experiencia íntima con la batalla --muchas veces angustiosa, pero a la vez luminosa-- que libra con el trastorno bipolar", han añadido.

La autora presenta así una historia de "lucha y superación". Además, "con un generoso y valioso empeño por informar, educar y acompañarnos en la comprensión de esta compleja enfermedad y de sus cuidados". Pero, ante todo, "estamos frente a un testimonio optimista, auténtico y cercano, que es a veces profundo y a veces divertido, como la vida misma".