El Colegio de la Abogacía de Almería convoca este viernes una concentración por la agresión a una letrada en El Ejido

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ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Almería ha convocado a los profesionales de la abogacía a una concentración este viernes, 24 de julio, a las 12,30 horas, en señal de rechazo y condena por la agresión sufrida por una compañera colegiada el pasado 15 de julio en El Ejido.

La concentración tendrá lugar en su sede de Almería, situada en el número 22 de la Carrera Limoneros, y se desarrollará en silencio, aunque con una voz "unánime y firme" para defender que "ninguna agresión contra un abogado o una abogada puede ser tolerada ni quedar sin respuesta". Los asistentes podrán vestir toga, según ha indicado la institución en una circular informativa.

Los hechos se produjeron sobre las 9,30 horas en la calle Granada de El Ejido, donde la letrada recibió un disparo con un arma de fuego de calibre 32, presuntamente como represalia después de que la parte defendida por ella ganara un juicio contra el detenido.

La detención se produjo el domingo 19 de julio en Murcia, cuando el hombre viajaba en un tren con destino a Alicante, en una actuación de efectivos de la Comisaría Provincial de Almería en colaboración con la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Murcia.

El acto pretende expresar la solidaridad con la letrada agredida y reivindicar el respeto que merece la función de quienes ejercen la abogacía, a la que el Colegio ha definido como un "pilar esencial para la defensa de los derechos, las libertades y el Estado de Derecho".

La institución ha advertido de que las agresiones, las amenazas o cualquier forma de violencia contra los profesionales de la abogacía "constituyen un ataque no solo a la integridad de quienes las sufren, sino también al derecho de toda la ciudadanía a una defensa libre, independiente y segura".

Por este motivo, ha llamado a los abogados y abogadas a participar en la convocatoria para mostrar de forma unida su compromiso con la defensa de la dignidad de la profesión y su "absoluta tolerancia cero" frente a cualquier acto de violencia.

La concentración concluirá con la lectura de un manifiesto para expresar la "más firme condena" por la agresión y trasladar a la colegiada el apoyo, la solidaridad y el afecto de los profesionales de la abogacía.

El Colegio ha reiterado su solidaridad con la compañera y su familia, ha deseado su pronta recuperación y ha llamado a las instituciones y a la sociedad a "reforzar la protección y el respeto hacia quienes integran la abogacía".