El concejal Antonio Ruano anuncia que concurrirá a las primarias del PSOE para ser candidato a la Alcaldía de Almería

Antonio Ruano, concejal del PSOE del Ayuntamiento de Almería, anuncia que concurrirá a las primarias para ser candidato a la Alcaldía de Almería. - ANTONIO RUANO

ALMERÍA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Almería Antonio Ruano ha anunciado su decisión de presentarse a las primarias que el PSOE de Almería celebrará el próximo 26 de septiembre para elegir a la persona que encabezará la candidatura socialista a la Alcaldía de la ciudad.

En un comunicado, Ruano ha afirmado que da este paso con la "voluntad de construir un proyecto político de cambio para Almería, capaz de recuperar la iniciativa municipal, reactivar el funcionamiento de los servicios públicos y ofrecer a los almerienses el Ayuntamiento que merecen".

"Quiero dar un paso adelante porque Almería necesita un cambio y porque estoy convencido de que el PSOE puede volver a ser la fuerza que lidere ese cambio. Tenemos proyecto y, sobre todo, tenemos una militancia que quiere volver a ilusionarse con el futuro de su ciudad", ha señalado.

Ruano ha trasladado su intención de afrontar estas primarias desde "el respeto, la unidad y la participación", para lo que prevé reivindicar el papel de la militancia como protagonista de la construcción del proyecto socialista para Almería.

"Quiero pedir la confianza de mis compañeros y compañeras porque juntos podemos hacer mucho más. Quiero escuchar a la militancia, contar con ella y construir juntos el proyecto que necesitamos. No quiero un PSOE que se limite a esperar sentado; quiero un PSOE que salga a buscar a la ciudadanía, que vuelva a hablar de sus problemas y que vuelva a convencer a los almerienses de que gobernar la ciudad es posible", ha añadido.

El candidato considera que las primarias deben servir también para "recuperar la ilusión, fortalecer al PSOE y abrir una nueva etapa". "Tenemos que volver a sentir orgullo de nuestro proyecto y de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos. El PSOE de Almería tiene una historia, unos valores y una militancia que no se resignan. Yo quiero representar esa voluntad de cambio", ha destacado.

Ruano ha defendido que el socialismo almeriense debe presentarse ante la ciudadanía con una propuesta "ambiciosa, reconocible y profundamente vinculada a los problemas reales" de los vecinos. "Quiero que cada militante pueda mirar este proyecto y sentir que también es suyo. Que pueda decir: aquí están mis ideas, mis preocupaciones y mi manera de entender la política".

UNA "ALTERNATIVA EN LA QUE CONFIAR"

Del mismo modo, el edil socialista ha trasladado su deseo de que cada almeriense que abogue por un cambio encuentre en su proyecto "una alternativa en la que confiar".

Entre las prioridades de su proyecto, Ruano ha apostado por la "recuperación y mejora de los servicios públicos municipales", así como una gestión "más eficaz y cercana" del Ayuntamiento.

El candidato socialista ha señalado que Almería necesita "un Ayuntamiento que funcione, que atienda a sus barrios, que escuche a sus vecinos y que sea capaz de resolver los problemas del día a día".

"Los almerienses no necesitan grandes promesas si después el Ayuntamiento no es capaz de resolver las cosas más básicas. Necesitamos una ciudad más limpia, mejor cuidada, unos servicios públicos que respondan y un gobierno municipal que esté permanentemente en la calle", ha defendido.

Su propuesta pretende abordar también cuestiones como la mejora de los barrios, la movilidad, la limpieza y el mantenimiento urbano, las políticas sociales, la vivienda, las oportunidades para los jóvenes y el impulso económico y cultural de la ciudad, según ha dicho.

"EL PSOE PUEDE GANAR"

Ruano ha reivindicado que el objetivo de las primarias debe ser construir una candidatura capaz de recuperar la confianza mayoritaria de los almerienses. "Me presento porque creo que el PSOE puede volver a ganar Almería. Pero para hacerlo tenemos que empezar por creer nosotros mismos que podemos hacerlo", ha manifestado.

Con ello, ha animado a "recuperar la ilusión, trabajar juntos y salir a la calle con un proyecto que hable de futuro y que conecte con lo que quieren los almerienses", ha señalado.

En este sentido, ha pedido a la militancia que participe activamente en el proceso de primarias y que valore su candidatura como una oportunidad para abrir una nueva etapa. "Quiero ser el candidato de un PSOE que no se conforme, que no se resigne y que tenga ganas de ganar para transformar Almería".

Asimismo, ha reivindicado un PSOE "unido, fuerte, reconocible y orgulloso de defender sus valores". "Si conseguimos recuperar esa ilusión dentro del partido, podremos trasladarla también a la sociedad", ha añadido.

Ruano ha insistido en que su candidatura nace con vocación de sumar y unir al conjunto del socialismo almeriense. "No quiero que estas primarias nos separen. Quiero que nos permitan debatir, aportar ideas y salir más fuertes. Después de las primarias tendremos que estar todos juntos, trabajando por el mismo objetivo: que el PSOE vuelva a gobernar Almería y que podamos poner el Ayuntamiento al servicio de todos los almerienses", ha subrayado.