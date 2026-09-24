Desahucios en España 2026, en gráficos: cuántos hay al día y qué comunidades registran más

Desahucios en España - EPDATA

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El desahucio de Maricarmen, de 87 años, que residía desde hace 70 años en una vivienda del distrito madrileño de Retiro y pagaba un alquiler de renta antigua, ha vuelto a poner el foco sobre la situación de los lanzamientos en España. Un fondo propietario del inmueble le exigía una renta superior a la que podía asumir con su pensión, lo que finalmente derivó en el desahucio.

El caso se produce además en un contexto de dificultades para acceder al alquiler: la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que una persona con empleo estable e ingresos de 2.000 euros netos tiene "serias dificultades" para alquilar una vivienda en solitario en Madrid y Barcelona.

¿CUÁNTOS DESAHUCIOS SE PRODUCEN EN ESPAÑA?

El número de lanzamientos o desahucios practicados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año disminuyó un 45,4% respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar un total de 4.005, descenso que afectó tanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias como a los causados por el impago del alquiler, de acuerdo con los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Dividido entre los 90 días del primer trimestre, el cálculo arroja una media de 44,5 desahucios diarios.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LOS DESAHUCIOS?

Los lanzamientos más numerosos fueron nuevamente los derivados del impago del alquiler, que representaron el 64,9% del total y que se redujeron en un 53,9% con respecto a 2025, hasta los 2.600.

Por su parte, los derivados de ejecuciones hipotecarias supusieron el 24,24% y mostraron una disminución interanual del 18,3%.

¿DÓNDE HAY MÁS DESAHUCIOS?

Por comunidades autónomas, el 23% del total de lanzamientos practicados en España se efectuaron en Cataluña que, con 921, fue la comunidad autónoma con un mayor número de ellos. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 741; Andalucía, con 616 y Madrid, con 582.

Si se atiende únicamente a los lanzamientos por impago del alquiler, la Comunidad Valenciana encabezó la lista, con 513 desahucios, seguida de Cataluña, con 489; Madrid, con 454; y Andalucía, con 355.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DESAHUCIOS Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS?

Los datos del CGPJ sobre lanzamientos deben distinguirse de las cifras de ejecuciones hipotecarias que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una ejecución hipotecaria es un procedimiento que se inicia para reclamar una deuda garantizada con una hipoteca y no implica necesariamente que se produzca posteriormente un desahucio. En cambio, la estadística del CGPJ recoge los desahucios que efectivamente se han practicado. De hecho, mientras los desahucios están disminuyendo, las ejecuciones hipotecarias están aumentando.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 3.703 en el segundo trimestre del año, cifra un 10,3% superior a la del trimestre anterior y un 27,5% por encima de la del mismo trimestre de 2025.

Se trata de la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en algo más de nueve años, concretamente desde el primer trimestre de 2017, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).La estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.