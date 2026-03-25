La conexión sur del polígono industrial de Albox (Almería) con la A-334 se abre al tráfico este viernes

Vista de la nueva conexión sur del polígono industrial de Albox (Almería) con la A-334. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conexión sur del polígono industrial de Albox (Almería) con la autovía A-334 se abrirá al tráfico este viernes, 27 de marzo, con un nuevo ramal que permitirá enlazar en dirección a Albox y Fines, además de facilitar la conexión con la carretera A-1204 de acceso al municipio.

La actuación, ejecutada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, se ha centrado en un enlace de conexión de unos 706 metros de desarrollo con el que se incorpora un acceso directo entre el polígono industrial de Albox y los enlaces de entrada y salida de la A-334, en el punto kilométrico 68.

La vía cuenta con una calzada de dos carriles de tres metros de ancho, arcenes de un metro y bermas de 0,5 metros, según ha informado la Junta en un comunicado.

La A-334 pertenece a la Red Básica de Articulación de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía y tiene una longitud aproximada de 85 kilómetros. Su origen se encuentra en el enlace con la A-92N en Baza y su fin en el enlace con la A-7 en Huércal-Overa.

Esta carretera soporta una intensidad media diaria de 9.590 vehículos al día, con un porcentaje de vehículos pesados del 17 por ciento a su paso por el término municipal de Albox. Además, junto al enlace 68 de la autovía existe un polígono industrial con un importante tráfico de vehículos de elevado tonelaje y grandes dimensiones.

En ese mismo enlace tiene su inicio la carretera A-1204, de acceso a Albox, que registra una intensidad media diaria de 5.544 vehículos al día, con un porcentaje de pesados del seis por ciento.