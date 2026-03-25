Los trenes de la C-5 de Cercanías iniciarán y finalizarán recorrido en Atocha desde el sábado hasta el 6 de abril

Archivo - Varias personas en un andén de Atocha - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid (Móstoles-Humanes) iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha desde el próximo sábado día 28 hasta el próximo 6 de abril, ambos incluidos.

Una modificación en la línea que se produce con motivo de las obras que Adif lleva a cabo en la infraestructura de la estación de Atocha Cercanías para ampliar la capacidad en beneficio de las líneas C-3 y C-4, según ha explicado Renfe.

De este modo, durante esos diez días los trenes de la C-5 con cabecera en Móstoles-El Soto y en Humanes/Fuenlabrada iniciarán y finalizarán servicio en Atocha. Así, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la C- 5 en esta estación.

Desde la compañía ferroviaria se ha apuntado que se ha elegido las fechas de Semana Santa para que la afectación a los viajeros sea la menor posible ya que se prevé una menor afluencia de viajeros.

De forma paralela, por obras en la infraestructura, el 29 de marzo los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 procedentes de Guadalajara y Alcalá de Henares sentido Atocha no efectuarán parada en las estaciones de Santa Eugenia y Vallecas hasta las 8.15 horas.

Los viajeros que deseen apearse en esas estaciones pueden bajarse en El Pozo y hacer el trayecto inverso, sentido Alcalá/Guadalajara, donde los trenes sí paran en Vallecas y Santa Eugenia.

Renfe está informando a los viajeros de estos trabajos por sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería física y redes sociales ("X"), así como el canal de WhatsApp.