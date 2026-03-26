Carolina Marín anuncia su retirada deportiva

Archivo - Carolina Marín posa con su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 - DIEGO G.SOUTO - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín, oro olímpico y triple campeona del mundo, ha anunciado este jueves "su decisión de poner fin a su carrera deportiva", por lo que no participará en el Europeo del próximo mes de abril en su Huelva natal, según ha confirmado su departamento de prensa.

"Tras un proceso de reflexión y priorizando el bienestar de su rodilla -como ya adelantó que sería su prioridad absoluta en esta etapa-, Carolina ha decidido que es el momento de escuchar a su cuerpo. Aunque la ilusión de competir en su casa, era un motor emocional inmenso, la salud y la calidad de vida futura prevalecen sobre la alta competición", ha indicado el comunicado