Crespo (PP-A) apoya la prisión permanente revisable porque "es proporcional" a los crímenes que castiga

Publicado 24/02/2018 16:21:40 CET

ALMERÍA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha defendido la prisión permanente revisable, que, según ha indicado, es "proporcional a la gravedad de los crímenes que castiga".

Así lo ha indicado al participar en un foro debate que ha tenido lugar en Adra (Almería), junto al portavoz de Justicia del PP-A en el Parlamento, Juan Ramón Ferreira, y el alcalde de la localidad, Manuel Cortés.

Según informa el PP en una nota, en dicho foro se ha analizado la prisión permanente revisable, y los abderitanos han firmado para apoyar la campaña que el PP ha iniciado en la provincia a favor de esta norma que se aprobó en 2015 con el único voto favorable del Partido Popular, y que contó "con los avales de una parte importante de la Doctrina Jurídica Española, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial".

Durante el debate, Carmen Crespo ha afirmado que la prisión permanente revisable "no es ningún invento del PP", sino que es "una pena proporcionada a la gravedad de los crímenes que castiga, y que está en sintonía con lo que prevén las democracias europeas de nuestro entorno".

La portavoz 'popular' ha recordado así que ya existe en otros países europeos como Francia, Italia o Alemania, y que "no se trata de promover ninguna forma de cadena perpetua, sino que se trata de proteger a la sociedad de delincuentes excepcionalmente peligrosos, mientras no esté acreditado que no reincidirán".

Esta medida, según Crespo, cuenta con el apoyo más importante, el de los españoles, ya que ocho de cada diez la respaldan, y además, cuenta con el apoyo más rotundo de las víctimas.

En este sentido, la portavoz 'popular' ha querido dejar claro que "el PP ha estado siempre, y estará siempre con las víctimas", y ha señalado que "lo que es permanente es el dolor de los padres de un menor asesinado, o el de un hijo de una víctima de terrorismo, y ese dolor que es permanente, por desgracia no es revisable".

Por último, ha calificado como "incomprensible" que el PSOE sea "hoy uno de los más firmes defensores de su derogación", pese a que la ponente del informe favorable en el CGPJ fue Margarita Robles, actualmente portavoz del PSOE en el Congreso.

Y en cuanto a Ciudadanos (Cs), ha señalado que "no tienen las ideas claras, ni principios firmes", ya que en febrero de 2016 firmó con el PSOE un pacto que incluía la derogación inmediata de la prisión permanente revisable, y ocho meses después, en el pleno del Congreso se abstuvieron.

"Pedimos a Ciudadanos y a PSOE que cambien su postura y no contribuyan a derogar esta medida que demanda la sociedad española", ha finalizado Crespo.