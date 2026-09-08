Cruz Roja atiende a 84 personas rescatadas en siete actuaciones en las costas de Almería

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja han atendido a través de siete intervenciones desde este pasado lunes a un total de 84 inmigrantes que han sido rescatado ante su llegada a las costas de Almería, en distintos puntos de la provincia.

Fuentes del dispositivo y de los servicios de emergencias han indicado a Europa Press que la última intervención se ha cerrado a las 5,00 horas de este martes con el rescate de 22 personas de origen magrebí, entre ellas dos mujeres y un menor, que fueron localizados sobre las 21,00 horas a unos diez kilómetros de distancia de la costa del Cabo de Gata.

Los inmigrantes fueron trasladados hasta el Puerto de Almería tras conseguir abordar su embarcación. Así, recibieron los primeros auxilios a su llegada al muelle, donde se constató la presencia de tres heridos, entre ellos el menor, que tuvo que ser evacuado e ingresó por una infección respiratoria.

Entre los rescates efectuados a lo largo del lunes también consta el auxilio prestado a nueve varones adultos que llegaron por sus propios medios hasta la playa de El Algarrobico, en Carboneras, sobre las 19,30 horas; o el socorro a diez varones adultos --dos de ellos heridos leves-- que se encontraban en una embarcación a la deriva frente a la capital.

Las atenciones dispensadas desde el puerto pesquero de la capital por los miembros de Cruz Roja se produjeron a lo largo de todo el día, con un primer dispositivo que atendió a un total de 13 personas.