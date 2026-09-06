Detenido por empadronar en su domicilio a personas en situación irregular a cambio de dinero en Alcoy

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ALICANTE 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alcoy (Alicante) a un hombre de 59 años por su presunta participación en los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Al parecer, el arrestado presuntamente había empadronado en el domicilio donde residía en régimen de alquiler a ciudadanos extranjeros con el fin de realizar trámites de documentación, previo pago de una cantidad económica.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de los agentes cuando un hombre se personó en dependencias policiales para informarse acerca de los trámites para realizar una carta de invitación para un ciudadano extranjero, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Cuando los agentes analizaron la documentación que portaba, comprobaron que en el certificado de empadronamiento expedido a su nombre constaban empadronadas en diferentes fechas, diversas personas de nacionalidades extranjeras.

Con el fin de comprobar la veracidad de la residencia de dichos ciudadanos extranjeros en el domicilio se han llevado a cabo una serie de gestiones, con las que se ha comprobado que en dicha vivienda no se encontraba residiendo ninguna de las personas que figuraban inscritas en el padrón municipal.

En el transcurso de las pesquisas, los agentes han comprobado también que algunas personas registradas en el domicilio habrían realizado un pago de 250 euros para empadronarse en el mismo a fin de llevar a cabo los trámites de documentación.

Con todo lo recabado durante la investigación, los agentes han podido constatar que el investigado habría colaborado, con ánimo de lucro, en la permanencia irregular de ciudadanos extranjeros, facilitándoles mediante empadronamientos ficticios la documentación necesaria para eludir la legislación vigente en materia de extranjería.

Por todo ello, ha sido detenido como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. Tras la práctica de las diligencias policiales, las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de la localidad de Alcoy.