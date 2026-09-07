El Consejo de Gobierno andaluz propone este martes declarar situación excepcional en Granada por la serie sísmica

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este martes, 8 de septiembre, una propuesta de acuerdo para declarar la situación excepcional prevista en el Decreto 277/2023, de 5 de diciembre, por el que se regulan las ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas. La medida responde a las incidencias ocasionadas por una serie sísmica registrada en la provincia de Granada entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre de 2026.

Según figura en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press, el Ejecutivo andaluz celebrará su reunión esta semana el martes, en lugar del miércoles, como es habitual. Durante la sesión, además, instará al Gobierno de España a incorporar las alegaciones formuladas por la Junta de Andalucía en relación con los requisitos energéticos y de soberanía digital contemplados en el proyecto de Real Decreto sobre la conexión a la red eléctrica de los centros de datos.

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno tomará conocimiento del inicio del curso escolar 2026/2027 en el primer ciclo de Educación Infantil en Andalucía. Asimismo, conocerá las medidas adoptadas en materia de movilidad para garantizar la conexión entre las zonas rurales y el litoral andaluz durante la temporada estival de 2026.

En la reunión también se tomará razón de la Resolución de 7 de febrero y de las resoluciones de modificación de 9 y 20 de febrero, 30 de marzo y 17 de julio de 2026, dictadas por el director general de Infraestructuras Viarias, por las que se declaran de emergencia las actuaciones destinadas a reparar los daños ocasionados por las borrascas registradas entre enero y febrero de 2026 en la red de carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía.

Por último, el Ejecutivo andaluz prevé estudiar el aforo de producción de algodón en Andalucía para la campaña 2026/2027, elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.