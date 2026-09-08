Crisis de Ceuta, en directo: última hora de los informes del Gobierno y la situación con Marruecos

Instalación de nuevas tiendas de campaña junto al Banco de Alimentos de Ceuta, a 5 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará este martes, en la reunión del Consejo de Ministros, la desclasificación de los informes relativos a la entrada masiva de unos 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos y los mismos estarán a disposición pública a partir del miércoles, según han informado fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso su intención de publicar todos los informes y avisos que ha manejado el Ejecutivo en los días previos a esa entrada masiva de migrantes y los días posteriores.

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