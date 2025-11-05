Desmantelan una supuesta red de tráfico de estupefacientes y armas con registros Almería, Granada, Cádiz y Huelva

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado una supuesta red destinada al tráfico de estupefacientes y armas en cerca de una veintena de viviendas localizadas en las provincias de Almería, Granada y Huelva mediante un operativo coordinado para la detención de los presuntos integrantes de la trama y la intervención de material.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press la intervención efectuada a través de la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco) de la Policía Nacional para la inspección y registro en viviendas y varios cortijos vinculados a entorno una decena de investigados.

En concreto, las actuaciones policiales destinadas a intervenir estupefaciente, armas y elementos asociados han tenido lugar en las ciudades de Almería y Huelva así como en las poblaciones de Vícar (Almería), Pulianas, Albolote y Morelada de Zafayona (Granada).

La operación, que ha sido autorizada y coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, ha estado orientada a la interceptación de una "gran cantidad de armas", entre ellas escopetas, armas cortas y otras singulares, así como a posibles plantaciones 'indoor' de marihuana y partidas de cocaína.