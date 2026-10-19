Detenidos dos sospechosos por el tiroteo de Pechina (Almería), que dejó un muerto y un herido

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta relación con el tiroteo que tuvo lugar durante la madrugada del pasado sábado, 17 de octubre, en Pechina (Almería), en el que murió un varón de origen senegalés por herida de arma de fuego en el abdomen mientras que otro resultó herido.

Fuentes de la Comandancia han confirmado el doble arresto en el marco de una investigación que "continúa abierta", sentido en el que han declinado ofrecer más detalles de lo ocurrido durante la noche que llevó a los dos afectados a ingresar en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde uno falleció horas después al no conseguir reponerse de sus heridas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 2,50 horas cuando los servicios de emergencias comenzaron a recibir avisos por disparos y enfrentamientos entre distintos grupos de personas en la zona de Los Cortijillos. A raíz de los hechos, un varón tuvo que ser evacuado al hospital.

Apenas dos horas después, sobre las 4,30 horas, nuevos alertantes avisaron de otro episodio violento en un punto distinto del municipio, también con armas de fuego, en el que a su llegada, los agentes encontraron a un herido por disparo. La investigación apuntaba inicialmente a un enfrentamiento entre grupos familiares, con amenazas.