'El duende verde' de Almería se estrena en el Sorteo Extraordinario de Navidad y reparte 174.000 euros con el 25.412

Administración de lotería 21 de Almería, 'El duende verde'. - ONLAE

ALMERÍA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La administración 'El duende verde' de la capital almeriense se ha estrenado en el Sorteo Extraordinario de Navidad al repartir por primera vez en su historia uno de sus premios gracias al cuarto quinto premio que ha recaído en el número 25.412, del que ha vendido 29 décimos.

"Ha sido muy repartido, todo lo que hemos vendido lo hemos hecho por ventanilla", ha manifestado en declaraciones a Europa Press y visiblemente nerviosa la propietaria del despacho situado en el número 91 de la Rambla Federico García Lorca de la capital, María José Aznar, quien se ha emocionado al dar uno de los premios del sorteo más esperado del año.

En total, la céntrica administración situada junto al popular kiosco K18J de la capital almeriense ha repartido unos 174.000 euros entre sus clientes más afortunados. "Estamos muy, muy contentos", ha manifestado la lotera mientras comprobaba una y otra vez cada uno de los décimos que ha vendido con el número agraciado.

El número 25.412 ha resultado premiado con el cuarto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. Este número ha regado sobre todo Málaga, con 137 series en la administración número 14, y Madrid, con 54 series en la administración 288, pero también ha llegado en menor medida a otras administraciones como la de Almería, con casi tres series.

El número fue cantado a las 11,46 horas en el quinto alambre de la sexta tabla. Los niños Agustín Nicanor Bikoro Mangue y Axiel Kyron Abas Limbaga, han cantado número y premio, e Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda, han extraído las bolas.