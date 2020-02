Ecologistas ve "manipulación" en informes sobre Palomares (Almería) y elevará una queja al Defensor del Pueblo Europeo

Publicado 10/02/2020 12:06:23 CET

ALMERÍA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha anunciado que va a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ya que considera que esta "manipuló" las conclusiones de la Comisión Europea sobre la situación en el área contaminada con radioactividad en Palomares, en el municipio de Cuevas del Almanzora (Almería).

El colectivo conservacionista asegura que en el informe que la comisión de peticiones que se hizo público a principios de diciembre a raíz de una pregunta de la propia asociación "politizó" el asunto "sin base científica" y "manipuló" las conclusiones alcanzadas por la misión técnica de verificación tras la visita que realizó a la zona en junio de 2019.

"Todo lo que nos dijeron es una versión muy sesgada de lo que realmente ha dicho la Comisión Europea", ha trasladado a Europa Press el portavoz de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, quien ha indicado que "nunca ha dicho que los niveles de contaminación con plutonio" del "aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas fueran aceptables" sino que los sistemas de monitoreo o de medición del plutonio son "adecuados".

Domínguez apunta que "ocultaron" el plazo dado a las autoridades españolas hasta finales del 2021 para que informen sobre la limpieza y afirma que esto "quiere decir que para finales de 2021 España ya ha tenido que hacer algo, no solo vallar las áreas contaminadas". "Les han puesto una fecha que es exactamente lo que Ecologistas en Acción está pidiendo en la Audiencia Nacional", ha apuntillado.

En esta línea, sostiene que para la Comisión Europea el no haber llegado a un acuerdo con EEUU "no es ninguna disculpa para no haber iniciado ya el Plan de Rehabilitación" y tilda de "descarada manipulación" que la Comisión de Peticiones "no lo recogiese" en estos términos.

"Ecologistas en Acción defiende que se limpie ya Palomares sin esperar a un acuerdo con los EEUU. La Comisión Europea no dice que sea necesario el acuerdo pero sí dice que no se ha llevado a cabo. Tampoco justifica el incumplimiento de la limpieza por la falta de acuerdo", subraya.

Domínguez añade la Comisión de Peticiones también habría "manipulado" los datos sobre los criterios radiológicos al asegurar que la Comisión Europea "admite que en la zona 6 se puedan dejar 4 Bq/g de americio".

"Esto es algo que la Comisión Europea no ha dicho ya que se remite a los acordados en 2003 y que son totalmente compatibles con los defendidos por Ecologistas en Acción; los criterios radiológicos aprobados por el CSN en 2010, es decir 1 mSv/a equivale a 1 Bq/g de americio", concluye.