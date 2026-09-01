El edil Rafael Torres se acudirá a las primarias para ser candidato a la Alcaldía de Roquetas de Mar (Almería)

El concejal del PSOE de Roquetas de Mar (Almería) y vicesecretario de la agrupación local del partido, Rafael Torres. - PSOE

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

El concejal roquetero Rafael Torres ha anunciado en la asamblea ordinaria de su partido su intención de concurrir al proceso de primarias de la formación para ser en 2027 el candidato del PSOE a la Alcaldía de Roquetas de Mar (Almería), donde el PP gobierna ininterrumpidamente desde 1995 con Gabriel Amat al frente.

El vicesecretario general de los socialistas roqueteros aprovechó el cónclave para anunciar su candidatura durante el encuentro, en el que se hizo balance de la gestión de la ejecutiva municipal y se informó del proceso de primarias que se abre esta semana de cara a los comicios municipales.

Torres, que ha ejercido 'de facto' como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento pese al cargo que ostenta Manolo García, ha explicado en una nota que decidió hacer el anuncio en la asamblea y no por otras vías "por respeto a la militancia".

"En esta agrupación todos somos un equipo y todos vamos a una", ha manifestado ante sus compañeros, a quienes ha asegurado que en estas primarias "no hay enemigos, todos somos compañeros y debemos estar unidos frente a un alcalde que lleva más de 30 años con políticas muy dañinas para nuestra ciudad".

El aspirante ha abogado por un proceso de primarias "limpio y constructivo, que se desarrolle internamente, sin circos mediáticos, ni faltas de respeto o ataques personales que hagan daño al partido".

"Si finalmente no soy el candidato, al día siguiente seguiré trabajando por este proyecto con lealtad, y en la jornada electoral me colgaré orgulloso la credencial para defender la candidatura socialista", se ha comprometido.

Durante la reunión se dio cuenta de la gestión de la ejecutiva municipal y se un plan de trabajo de cara a las elecciones municipales basado en el contacto constante con los vecinos, colectivos y asociaciones, y centrado en los ejes que forman parte de las señas de identidad de las políticas socialistas "como la defensa de los servicios públicos, más y mejores zonas verdes, transporte público o políticas reales de empleo y vivienda".