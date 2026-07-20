El Ejido se convierte en sede oficial de la Universidad de Almería para ampliar su oferta formativa

El rector de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes, y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, durante la firma del protocolo general de actuación entre ambas instituciones. - UAL

ALMERÍA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) y el Ayuntamiento de El Ejido han suscrito un protocolo general de actuación que convertirá al municipio en sede oficial a nivel provincial de la institución académica en la provincia y permitirá impulsar formación universitaria continua, cursos de expertos, másteres y actividades culturales y de divulgación científica.

El acuerdo ha sido firmado este lunes en el Ayuntamiento por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, con la asistencia del vicerrector de Postgrado y Relaciones Institucionales, Fernando Carvajal, y el concejal de Educación, Javier Rodríguez.

El protocolo, según ha trasladado la institución académica en una nota, servirá como marco para el desarrollo de actuaciones de interés para el tejido económico y social del municipio, con la intención de establecer una "colaboración permanente" entre ambas instituciones.

Góngora ha asegurado que el acuerdo permitirá establecer "cauces de cooperación" con la universidad para desarrollar en el municipio las iniciativas previstas en el protocolo.

El alcalde ha señalado que esta iniciativa se suma a la sede de la Universidad de Mayores, que comenzó a funcionar durante el pasado curso, a los cursos de verano y a las investigaciones que ambas instituciones ya desarrollan conjuntamente.

"Un protocolo que no hace otra cosa que reforzar nuestros lazos ya consolidados con la UAL, porque estamos convencidos de que la formación es un pilar fundamental que tiene que impulsar el avance de El Ejido", ha subrayado.

Por su parte, Céspedes ha resaltado la importancia de estrechar la colaboración con El Ejido y ha recordado que una de las líneas estratégicas de la institución académica consiste en posicionarse como una universidad "no de la capital, sino de toda la provincia".

Asimismo, el rector ha incidido en el papel de la UAL como "motor de desarrollo del territorio mediante la generación de conocimiento y su transferencia".

Aunque todavía no se han concretado las actuaciones que se desarrollarán a través del protocolo, ambas instituciones plantean la puesta en marcha de microcredenciales y proyectos de investigación y transferencia.

Cada actuación contará con un convenio de colaboración específico en el que se establecerán los objetivos, los medios necesarios y las obligaciones de las partes. Con carácter general, las actividades tendrán lugar en espacios municipales que el Ayuntamiento pondrá a disposición de la universidad.

Además, la sede de la Universidad de Mayores en El Ejido iniciará el próximo otoño su segundo curso, después de que el primero haya contado con casi 40 alumnos y tres itinerarios formativos.