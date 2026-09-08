Se elevan a 15 los fallecidos por el incendio de Los Gallardos (Almería) tras la muerte de una herida en el hospital

Archivo - Zona afectada por el incendio de Los Gallardos (Almería). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de víctimas mortales por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), del que este miércoles se cumplen dos meses, se ha elevado a 15 personas tras el fallecimiento de una mujer británica que se encontraba hospitalizada con graves quemaduras en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Fuentes del Gobierno andaluz han confirmado a Europa Press este último deceso que tuvo lugar esta misma madrugada y que se une al resto de víctimas --nueve mujeres y cinco hombres-- de las que 14 son extranjeras, la mayor parte de ellas procedentes de Reino Unido aunque también figuran tres belgas, una francesa, un español y una estadounidense.

La víctima, identificada como M.L., residía desde hace más de 20 años en España y, aunque era vecina de Canjáyar, trabajaba como cuidadora de personas mayores en Bédar. Si bien el incendio le provocó severas quemaduras en torno al 40 por ciento de su cuerpo, logró escapar auxiliada por un vehículo, según narró su hermana a través de una plataforma de micromecenazgo en la que solicitaba colaboración económica.

En un primer momento, 12 de los cuerpos de las víctimas, todas mayores de edad, fueron localizados en el lugar del siniestro donde perecieron cuando trataban de escapar de las llamas. Una mujer de 93 años, que fue rescatada junto con M.L., falleció mientras estaba hospitalizada al poco de ingresar y, posteriormente --el 28 de julio-- se constató la muerte de otra paciente en Sevilla.

Al menos ocho familiares de las víctimas se personaron en la causa que tramita la titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, que investiga las circunstancias y origen del incendio que se extendió por los términos de Bédar, Antas, Lubrín y Sorbas.

El fuego se declaró durante la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se propagó hasta alcanzar la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar. El Plan Infoca dio por extinguido el incendio a las 21,00 horas del 24 de julio, 15 días después de su inicio y tras afectar a unas 5.200 hectáreas, según el último recuento.