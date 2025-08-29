Se elevan a 17 los medios aéreos que actúan para estabilizar el incendio forestal de Lubrín (Almería)

ALMERÍA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 medios aéreos y cerca de 200 efectivos coordinados por el Plan Infoca trabajan desde las 14,00 horas conjuntamente para tratar de estabilizar el incendio forestal que se declaró en la noche de este jueves en la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín (Almería).

Según los últimos datos compartidos por el dispositivo, que mantiene la situación operativa 1 en la zona, se han movilizado dos aviones anfibio del Ministerio para la Transición Ecológica así como seis aviones de carga en tierra y dos aviones de coordinación junto con dos helicópteros pesados, cuatro semipesados y uno ligero.

Del mismo modo, se han desplazado hasta la zona nueve camiones autobomba y 15 grupos de bomberos forestales, que se afanan en sofocar las llamas con seis brigadas de refuerzos, siete técnicos de operaciones, un técnico de extinción, tres agentes de Medio Ambiente, un analista, un supervisor y un encargado.

En las labores de extinción también participan varias dotaciones --hasta cinco, en el primer momento-- de Bomberos del Levante además de una unidad de meteorología, una unidad avanzada de análisis y seguimiento de incendios forestales y una unidad médica.

Desde el Infoca han precisado que el fuego, que afecta fundamentalmente a suelos muy escarpados de pasto y matorral, avanza impulsado por vientos de diez kilómetros por hora con rachas de hasta 15 kilómetros por hora.

Asimismo, la acumulación de humo en altura podría dificultar la actuación de los medios aéreos que tratan de contener y estabilizar las llamas de este incendio que afecta a buena parte de la Sierra de los Filabres.

En sus últimas declaraciones dirigidas a los medios, la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha lamentado no haber podido aún estabilizar las llamas si bien ha recalcado que la población está "muy bien asegurada" tras la vuelta a sus domicilios de cinco personas que habían sido evacuadas.

Sobre este asunto, el primer edil del municipio, Domingo Ramos, ha explicado en declaraciones a Europa Press que se llegó a advertir para salir de sus casas de manera preventiva a "más de 50 vecinos" de la zona de El Marchal y del Campico Moletas, donde se comparten partes del término municipal con Bédar, si bien "la zona de peligro estaba en la parte de Lubrín".

La delegada de la Junta ha mandado un "mensaje de tranquilidad" porque "tenemos muchísimos medios aéreos, también hay muchísimas brigadas y retenes que están trabajando en el incendio actual" a la espera de que la situación meteorológica permita "atacar bien el fuego" y "estabilizarlo lo antes posible".

El incendio se originó en torno a las 23,00 horas de este jueves, por lo que las autoridades efectuaron, de manera preventiva, el desalojo de más de medio centenar de personas en la zona de El Marchal y del Campico Moletas, entre los términos municipales de Lubrín y Bédar. Muchas de ellas han regresado ya a sus viviendas, al igual que los cinco desalojados por Infoca en Los Albaricos y Fuente de los Albaricos.

"UNA LÍNEA EN MAL ESTADO"

Según los primeros indicios, el fuego se habría iniciado por una "línea eléctrica en mal estado" situada en el barranco Muñoz de la Alcarria de la localidad. Ramos ha explicado que fue una mujer quien alertó de las primeras llamas toda vez que varios de los vecinos de la zona quienes aseguraron haber visto "chispazos" procedentes de la línea eléctrica de los que se habría derivado el origen del incendio.

"Intentamos apagarlo con nuestros medios del ayuntamiento, con nuestro grupo de trabajadores de pronto auxilio, pero esa zona es muy boscosa y ha sido imposible pararlo", ha dicho el alcalde, quien se encuentra expectante al discurrir de la mañana " porque la noche ha sido muy dura".

Con ello, ha señalado que la actuación principal de los bomberos permitió salvar las viviendas ubicadas en Barranco Muñoz aunque el fuego se propagó hacia la sierra, donde "se ha descontrolado". "Es una zona donde la vegetación es muy alta y hay monte bajo", ha lamentado el primer edil, quien ha recordado que se trata de una zona de especial conservación.

UNA "TREGUA" HASTA EL MEDIODÍA

Martín también ha indicado a primera hora de mañana en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press que las condiciones meteorológicas de la zona han "complicado" un incendio sobre el que las rachas de viento han dado una tregua que se previa hasta el mediodía, cuando se esperaba que volviera a soplar con más fuerza.

"A las 12 de la mañana que es cuando se prevé que la cosa empiece a ponerse un poquito peor", ha aseverado Martín desde el puesto de mando al que se ha desplazado tras constatar que hay "varios focos abiertos", si bien ha incidido en que el fuego afecta al término municipal de Lubrín, pese a que se dieran desalojos preventivos en Bédar.

En cualquier caso, ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" ante el gran despliegue de medios realizado en la zona con "muchísimos efectivos" que trabajan en la zona, por lo que confía en que el incendio pueda quedar estabilizado en poco tiempo "sin el tiempo nos acompaña".

Fue sobre las 5,46 horas de la madrugada cuando la Junta de Andalucía declaró el nivel 1 de emergencia por el incendio forestal en esta zona de la Sierra de los Filabres. El nivel 1 se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.

El teléfono de emergencias 112 comenzó a recibir avisos de la ciudadanía alertando del incendio sobre las 23,00 horas de este pasado jueves y de inmediato alertó a la Guardia Civil, a la Policía Local, así como a los efectivos de Bomberos y el Centro Operativo Provincial (COP) Infoca que desplazó medios de inmediato. También se ha movilizado al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Efectivos del servicio provincial de Protección Civil de la Agencia de Emergencias de Andalucía también se han desplazado al Puesto de Mando Avanzado. También el Ayuntamiento de Lubrín, durante la noche, ha dado cuenta del origen del incendio y ha explicado el aviso al 112 desde el inicio de su declaración, según el perfil de Facebook del consistorio.

Este es el tercer incendio forestal que se da en Lubrín a lo largo de este verano tras el que se detectó el pasado 21 de agosto en el paraje El Pocico, que quedó extinguido al día siguiente, y el que se registró el 20 de julio en el paraje Cortijo El Marchalico de Lubrín, el cual tardó cuatro días en ser sofocado y precisó un gran despliegue aéreo y terrestre.