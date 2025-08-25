Los embalses de Almería se sitúan a menos del 9% de su capacidad en la recta final del verano

Archivo - Embalse de Cuevas del Almanzora (Almería) en una imagen de archivo. - CUEVAS DEL ALMANZORA - Archivo

ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de Cuevas del Almanzora y de Benínar, en la provincia de Almería, se sitúan ya por debajo del nueve por ciento de total de su capacidad --al 8,9 por ciento-- al almacenar en su conjunto apenas 19,64 hectómetros cúbicos tras los consumos de la última semana a pesar del crecimiento de la pluviometría durante el año hidrológico.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Red Hidrosur, consultados por Europa Press, el embalse de Benínar cuenta actualmente con 8,5 hectómetros cúbicos, lo que representa el 13,51 por ciento de llenado; mientras que el de Cuevas del Almanzora almacena únicamente 11,14 hectómetros cúbicos, es decir, apenas un 7,06 por ciento de su volumen máximo.

La evolución semanal refleja una tendencia descendente en cuanto a los recursos hídricos dado que el volumen total embalsado ha disminuido en 0,43 hectómetros cúbicos durante los últimos siete días, al pasar de 20,07 a los actuales 19,64. El descenso se reparte prácticamente a partes iguales entre los dos embalses.

Si se compara la situación con la del año pasado en las mismas fechas, los embalses presentan de forma global un balance positivo, ya que en 2024 las reservas alcanzaban los 18,59 hectómetros cúbicos, frente a los 19,64 de este año, es decir, 1,05 hectómetros más.

En esta línea, es el embalse de Benínar el que mantiene aún mejores cifras que el pasado año al albergar 2,82 hectómetros cúbicos de agua más que el 25 de agosto de 2024 cuando contenían 5,68 hectómetros cúbicos, mientras que el de Cuevas del Almanzora ha registrado un ligero retroceso, con 1,77 hectómetros cúbicos menos hasta situarse en los 11,14 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones acumuladas en el presente año hidrológico son la base en la que los embalses almerienses resisten, al ser claramente superiores: en Benínar se han registrado 294,4 litros por metro cuadrado de lluvia frente a los 227,8 de un año antes; y en Cuevas del Almanzora el aumento se eleva hasta los 267,8 litros por metro cuadrado frente a apenas 39,5 en el ejercicio anterior.