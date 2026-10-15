Ester Muñoz asegura que Feijóo "no va a abandonar a Almería" y reprocha al Gobierno sus "muchas deudas" con la provincia

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, atiende a los medios junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. - PP

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha asegurado este jueves que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no va a abandonar a Almería como ha hecho el presidente Sánchez durante los últimos años", y ha reprochado al Gobierno central las "muchas deudas" que, a su juicio, mantiene con la provincia en materia de infraestructuras hídricas, el AVE y financiación territorial.

Muñoz ha realizado estas declaraciones durante una visita a las instalaciones de la cooperativa CASI Aeropuerto, en El Alquián, junto al presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, en el marco del inicio de la precampaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La dirigente 'popular' ha señalado que su visita tiene como objetivo escuchar las reivindicaciones de los almerienses, así como trasladar "promesas de futuro para esta tierra".

En materia de financiación territorial, Muñoz ha criticado que Sánchez haya intentado acometer una reforma del sistema de financiación de España "únicamente negociada con Cataluña", frente a la propuesta del PP de establecer "una financiación para todos, entre todos negociada con todos".

Asimismo, ha defendido que su partido cuenta con un proyecto de "reconstrucción nacional" encabezado por Feijóo y ha asegurado que la formación lleva tres años de trabajo en una alternativa de Gobierno, con más de 60 iniciativas legislativas registradas en el Congreso de los Diputados sobre materias como vivienda, sanidad, pensiones, educación, seguridad, agricultura, pesca e industria.

17 OBRAS HIDRÁULICAS PENDIENTES EN ALMERÍA

Por su parte, Fernández-Pacheco ha criticado que existen más de 100 obras hidráulicas pendientes en Andalucía, de las que 17 corresponden a la provincia de Almería, por lo que ha reclamado al Gobierno central que se comprometa a ejecutarlas.

El presidente provincial del PP ha defendido la necesidad de contar con un Gobierno que escuche a los agricultores y que "luche por ellos" tanto en Madrid como en Bruselas.

Asimismo, ha reclamado un compromiso con la Política Agraria Común (PAC) y la disponibilidad de fondos europeos suficientes "para garantizar la viabilidad del sector y la soberanía alimentaria del continente". En este sentido, ha pedido al Gobierno que se anticipe a los problemas y "no espere a que las movilizaciones de los agricultores y ganaderos lleguen a la calle para empezar a mover ficha".

Fernández-Pacheco ha afeado, además, la gestión del Ejecutivo en materia agrícola y ha sostenido que los agricultores "no quieren privilegios", sino que piden "trabajar y poder vivir de su trabajo", por lo que ha defendido la necesidad de un cambio de Gobierno.