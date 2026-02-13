Evacúan con heridas a una mujer atropellada en El Ejido (Almería), cuyo conductor se ha dado a la fuga

Paseo Alcalde García Acién en esquina con calle Julio César, donde se ha producido el atropello en El Ejido (Almería). - EUROPA PRESS

EL EJIDO (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 27 años de edad ha resultado herida de consideración este viernes en El Ejido (Almería) tras haber sido atropellada por un conductor que se ha dado a la fuga cuando la mujer se dirigía a la guardería a dejar a su hijo pequeño, quien ha resultado ileso.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y del Consistorio ejidense han explicado a Europa Press que los hechos han tenido lugar sobre las 7,30 horas en el Paseo Alcalde García Acién en esquina con la calle Julio César.

Hasta el lugar se han desplazado miembros del 061 y de la Policía Local de El Ejido, que han comprobado que el conductor del vehículo se había marchado, toda vez que la mujer se encontraba inconsciente y, aparentemente, con varias fracturas.

La víctima del atropello ha sido evacuada al Hospital Universitario Poniente de El Ejido al tiempo que los agentes han abierto una investigación para tratar de localizar al conductor.