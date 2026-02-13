Heridas dos personas tras ser atropelladas en Málaga capital

Archivo - Fachada del Hospital Regional de Málaga - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han resultado en la mañana de este viernes heridos y han sido evacuados al hospital tras ser atropellados en Málaga capital.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha sido alertado de que se había producido un atropello a dos personas mayores, en la calle Blas de Lezo, en la puerta del hospital, según el alertante.

De inmediato, el 112 ha dado aviso a efectivos de la Policía Local y de los servicios sanitarios, que han evacuado a un hombre de 70 años y una mujer de 66 al Hospital Regional de Málaga. El Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación.