Evelyn Deuca publica 'Una mentira oculta o paralela', una obra en la que mezcla varios géneros

ALMERÍA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autora Evelyn Deuca ha publicado 'Una mentira oculta o paralela', una obra en la que mezcla varios géneros y que nace de una escena eliminada de un proyecto anterior.

"Como no quise darle este toque a la otra novela, la guardé, y aunque la escena no sale aquí en ningún momento, fue la que me inspiró", ha explicado la autora en una nota de la editorial Círculo Rojo.

'Una mentira oculta o paralela' se presenta como una obra "que engancha". "Cada capítulo hace que quieras más. Es una novela cargada de tensión, acción y mentiras. Un thriller psicológico con tintes de fantasía donde conocer la verdad es un aspecto difícil e inquietante. Liderado por personajes grises y numerosas pruebas que pondrán en un fino hilo la vida de nuestra protagonista", ha manifestado.

Según el sello de autoedición, 'Una mentira oculta o paralela' ha sido galardonada con un Watty en el año 2022. En ella, "el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, thriller psicológico, hermanas gemelas, una gran mentira, acción, drama, muchos secretos".

La autora ha explicado que comenzó su andadura en la escritura en su niñez. "Al principio empecé con relatos, poemas, canciones. Incluso inventaba historias cortas en un diario, pero siempre escribía a temporadas y cosas sueltas. Llevo escribiendo seguido novelas desde la pandemia, en 2020. Fue a partir de ahí que la escritura pasó a formar parte de mi vida y me propuse convertirme en escritora", ha detallado.

"Empecé con una trilogía de fantasía con romance y el siguiente fue este, 'Una mentira oculta o paralela', la cual la escribí para presentarme a los Wattys de Wattpad en el 2022, en unos siete u ocho meses la terminé y con suerte quedé ganadora. Gané un Watty en Espíritus Libres, la categoría dedicada a historias y personajes que abarcan múltiples géneros".

En 2024 ha publicado 'Dos corazones en Italia', con Ediciones Kiwi en digital y 'Una mentira oculta o paralela', con Editorial Círculo Rojo, tanto en físico como en digital.

Evelyn Deuca nació en Valencia en 1999. Los libros siempre han formado parte de su vida de una forma u otra. A raíz de la pandemia comenzó a escribir sus propias novelas. Empezó su trayectoria profesional con 'Dos corazones en Italia', de la mano de Ediciones Kiwi, una novela "de romance y superación personal que está disponible en formato digital en Amazon".

'Una mentira oculta o paralela' es su primera obra publicada en papel, un thriller psicológico con tintes de fantasía que ganó un Premio Watty en el 2022 y que ahora está disponible tanto en formato físico como en digital de la mano de Círculo Rojo Editorial.