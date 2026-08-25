Evolución "favorable" del incendio de Las Tres Villas (Almería) y se recupera el tráfico ferroviario

Incendio en el término municipal de Las Tres Villas, en Almería. - INFOCA

LAS TRES VILLAS (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El incendio declarado este lunes en el término municipal de Las Tres Villas (Almería) se concentra ahora en Nacimiento, donde está buena parte del dispositivo del Infoca desplegado. Las tareas realizadas hasta el momento han sido "fructíferas" por lo que se confía en una evolución "favorable" en las próximas horas.

Hasta la caída del sol este lunes, 125 efectivos han trabajado en la zona del incendio con un total de doce medios áereos. Hay 17 desalojados y no hay daños en viviendas. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, informó este lunes de la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1, ante la evolución del incendio.

Son los datos facilitados por el delegado del Gobierno, Francisco Góngora, en un audio difundido a los medios. Por su parte, la alcaldesa de Las Tres Villas, Virtudes Pérez, ha explicado en declaraciones a Canal Sur radio recogidas por Europa Press, que la noche ha transcurrido "sin problemas" en su municipio, donde los desalojados no han vuelto aún a sus viviendas.

Los efectivos se han afanado en "refrescar" la zona donde se originó el incendio, que está "muy localizado". Como consecuencia del fuego, desde las 16,45 horas de este lunes, Renfe se vio obligada a suspender el tráfico ferroviario de la línea Almería-Linares-Baeza. Ésta se ha recuperado esta misma mañana tras dar permiso Adif para pasar de nuevo por la vía.

En total, se vieron afectados por las llamas tres trenes de larga distancia (dos de ellos con plan alternativo por carretera de origen a destino) y cinco de media distancia con plan alternativo por carretera en el tramo afectado.