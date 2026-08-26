Un chalet en El Sardinero de 3,6 millones, la vivienda más cara de Cantabria en idealista

Archivo - Vista aérea de El Sardinero - RACING - Archivo

SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un chalet independiente de 320 metros cuadrados en El Sardinero, en Santander, con un precio de 3,6 millones de euros, es la vivienda más cara a la venta en Cantabria publicada en el portal inmobiliario idealista.

La vivienda, construida en 1958, tiene dos plantas y dispone de cuatro salones, tres dormitorios, cocina, baño principal y aseo y se asienta sobre una parcela de 519 m2.

En el anuncio, donde no se especifica, por privacidad, la ubicación exacta de la vivienda, se destaca que está a pocos pasos de las playas y del Casino.

Por otra parte, la vivienda más exclusiva del país que está a la venta en idealista es una mansión en la 'milla de oro' de Marbella (Málaga) por 70 millones.

Completan el podio una vivienda de lujo en Pollença, en la isla de Mallorca, que se vende por 46 millones, y una villa de diseño en Palma, obra del arquitecto Matteo Thun (39,5 millones).