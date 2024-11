El Festival de Jazz de Almería arranca con dos voces femeninas y celebra tres conciertos este fin de semana

ALMERÍA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 32º edición del Festival Internacional de Jazz de Almería 'Almerijazz', inaugurado el pasado jueves, continúa durante el fin de semana con el concierto a las 20,30 horas de este sábado del ganador del Festival de Eurovisión de 2017, Salvador Sobral, que presenta su nuevo disco 'Timbre' en el Auditorio de Almería. Asimismo, el 3 de noviembre la programación sigue a las 12,00 horas con el dúo 'Vibra-To' en el anfiteatro de la Rambla, mientras que finaliza a las 19,30 horas con Pepe Viciana y José Luis Jaén en el Auditorio.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, el concierto inaugural del festival se celebró así el pasado jueves de la mano de la pianista y vocalista Afra Kane en el Museo de Almería. Esa misma tarde, debutó la directora de orquesta norteamericana, María Schneider, junto a la 'Big Band Clasijazz', en el Auditorio Municipal 'Maestro Padilla'.

En este sentido, el Consistorio destaca que Afra Kane que ha demostrado tener "una capacidad musical poliédrica ya que en su música conviven tanto influencias de pianistas clásicos como el relumbrón de la cultura pop de grandes divas". Su camino "se va forjando en ese equilibrio a las que suma influencias y arreglos de soul y jazz, en un concierto abarrotado", ha añadido.

Durante el espectáculo, ha señalado que sonaron temas como 'Fear of being great', 'Them of Me', "Empty promises', 'Invisible cross'o 'Building' se desarrollaron entre el repertorio con la presentaciones de Kane, "que también se atrevió a compartir 'Palabras', su primera composición en castellano, para cerrar con 'Start again'".

Por su parte, María Schneider abrió en Almería una gira española en la que va a estar acompañada de la 'Big Band Clasijazz'. Tras abrir con la enérgica 'Gree piece' y seguir 'Gumba blue', un blues menor donde se ofrecieron los solos "más orgánicos en gran conjunción con toda la banda", el músico valenciano Francisco Blanco 'Latino', tomó la palabra para "agradecer al Ayuntamiento de Almería, a la organización del festival y a Clasijazz por haber seguido adelante con este concierto. Creo que es la mejor manera de brindar un recuerdo a la memoria de tantas vidas perdidas".

A continuación el músico interpretó 'Sanzenin' "una pieza delicada, de inspiración japonesa y en apariencia sencilla, pero con la dificultad de la contención y supo transmitir el concepto de la meditación, contemplación y paz espiritual con las que fue concebida".

El Consistorio ha destacado que en el concierto no faltó Brasil, con la animosa 'Dança olusoria', con 'Walking by Flashlight', "un tema inspirado por un poema del norteamericano y ganador del 'Pulitzer' Ted Kooser y que reflejó esa naturaleza delicada y muy lírica".

Asimismo, el Ayuntamiento ha indicado que 'Almerijazz' cuenta con la organización y coordinación del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo del Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de Diputación Provincial y de la delegación territorial de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. El festival también cuenta con la colaboración especial de la asociación AIE con su programa 'Jazz en Ruta' y de la Plataforma Jazz España.