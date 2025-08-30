El flanco oeste del incendio de Lubrín (Almería) es "el más activo" y resto del perímetro "está contenido y frío"

ALMERÍA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres continúan trabajando para combatir el fuego que afecta al entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín (Almería). Así, según han precisado desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) se trabaja en el flanco oeste del incendio --zona de El Chive--, "el más activo". En cuanto al resto del perímetro han señalado que "está contenido y frío".

Actualmente en el lugar trabajan siete aviones y cinco helicópteros. Por su parte, los equipos de tierra, compuestos por unos 180 efectivos, continúan el trabajo sobre "un terreno muy abrupto que no facilita en nada su labor".

En concreto, en relación con los medios por tierra han indicado desde el Infoca que trabajan seis autobombas; 15 grupos de bomberos forestales, seis Bricas, cuatro técnicos de operaciones, dos técnicos de extinción, un técnico de supervisión, un encargado, un técnico analista y el director de Centro Operativo Provincial. También está las unidades Meteorológica, de Análisis y Médica. De igual modo, colabora bomberos procedentes de la zona del Levante.

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha informado, tras la reunión mantenida en la mañana de este sábado, de que "la noche ha sido bastante complicada, con vientos fuertes y además cambiantes y no hemos podido terminar de cerrar el perímetro".

Así, ha añadido que para la tarde de este sábado se espera, de igual modo, "unas condiciones meteorológicas bastante desfavorables y también en lo que resta del fin de semana", por lo que "a lo largo de esta mañana vamos a intentar meter muchos medios, principalmente aéreos, con muchas descargas de agua, para intentar cerrar el perímetro, si es posible, y permitir que se dé por estabilizado o intentar estabilizarlo cuanto antes", ha concluido.

Durante la noche, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía desplegó un total de 160 efectivos y nueve vehículos autobombas para combatir el fuego.

A lo largo de la pasada jornada del viernes participaron hasta 20 medios aéreos, con una media de 18 operativos durante la tarde. Entre ellos, se encontraban dos helicópteros pesados del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), mientras que el resto pertenecían al dispositivo de Infoca. Además, cinco bomberos procedentes de la zona del Levante, junto con dos vehículos de extinción, se sumaron a las labores para contener el avance del fuego.

El incendio se originó en torno a las 23.00 horas de este pasado jueves y, según los primeros indicios, podría estar relacionado con el "mal estado" de una línea eléctrica en la zona del Barranco Muñoz de Alcarria de la localidad. En un primer momento, se trató de extinguir las llamas con medios municipales.

Fue sobre las 05.46 horas de la madrugada cuando la Junta de Andalucía declaró el nivel 1 de emergencia por el incendio forestal. El nivel 1 se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.