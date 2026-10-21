Los fondos de la prueba 'Seis horas non stop' de Almería irán a niños afectados por los seísmos de Venezuela y Colombia

Presentación de la prueba 'Seis horas non stop' de la Fundación Jesús Peregrín. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jesús Peregrín va a celebrar el próximo 8 de noviembre una nueva edición de su prueba solidaria 'Seis horas non stop' con la que prevé recaudar fondos para los menores afectados por los terremotos de Venezuela y Colombia.

La camiseta de la séptima edición de esta carrera, para la que se espera la participación de unas 2.000 personas, ha sido presentada este miércoles en el Ayuntamiento de Almería, donde se han dado detalles del acontecimiento.

En concreto, el evento se desarrollará de 9,00 a 15,00 horas, en un circuito de 1,5 kilómetros en torno al Centro Comercial Torrecárdenas, según ha indicado el Consistorio almeriense en una nota.

La prueba propone un formato flexible y no competitivo, en el que cada participante puede correr o caminar durante las seis horas, adaptando el esfuerzo a sus posibilidades. Los inscritos podrán incorporarse al circuito, descansar y volver a entrar tantas veces como deseen, ya sea de manera individual, en familia o acompañados de mascotas.

La programación incluirá animación y diferentes talleres infantiles, además de premios para los colegios que consigan reunir a un mayor número de participantes.

La inscripción tiene un precio de diez euros para los menores de 14 años y de 15 euros para jóvenes y adultos. Asimismo, se habilitará la opción de 'dorsal cero', destinada a aquellas personas que quieran realizar una aportación económica a la causa.

Asimismo, el Centro Comercial Torrecárdenas donará un euro por cada vuelta que den los participantes. Habrá premio espacial para el colegio con mayor número de participantes.

Con cien años, Jesús Peregrín ha agradecido personalmente el compromiso de las instituciones, empresas y almerienses en general, explicando el destino de la ayuda de esta iniciativa deportiva y social.

"Este año nuestros pasos quieren llegar hasta Colombia y Venezuela, donde los Misioneros Salesianos necesitan nuestra ayuda, y queremos con nuestra participación aliviar en lo posible las graves consecuencias del terrible terremoto sufrido este verano", ha explicado.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, ha incidido en el carácter solidario de esta iniciativa, que "convierte la actividad física en una herramienta de cooperación y ayuda a quienes más lo necesitan".

El edil ha valorado la trayectoria de Jesús Peregrín como "sacerdote comprometido con las personas más vulnerables y fundador en 2003 de la entidad que lleva su nombre". "Su trabajo ha impactado a miles de personas a través de proyectos de sanidad, educación, alimentación y acceso al agua potable", ha añadido.

Por su parte, la diputada provincial Lorena Nieto ha incidido en la colaboración de la institución provincial con un evento que "representa valores con los que son sentimos plenamente identificados: la solidaridad, el compromiso social y la capacidad de nuestra provincia para unirse en torno a una buena causa".

La Fundación Jesús Peregrín desarrolla proyectos de cooperación internacional dirigidos a mejorar las condiciones de vida de comunidades desfavorecidas.

Entre sus líneas de actuación figuran el suministro de medicamentos y la creación de infraestructuras sanitarias, la construcción de escuelas, la distribución de alimentos y productos básicos y la puesta en marcha de iniciativas para facilitar el acceso al agua potable.