Francisco Vera Lorca publica su obra 'Mi biografía. Dios ha venido y sanó. Historia verídica'

ALMERÍA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El autor Francisco Vera Lorca ha escrito 'Mi biografía. Dios ha venido y me sanó. Historia verídica' en dos meses para dar a conocer los hechos que, según ha explicado, "le han sucedido en la vida real".

"Lo que más destacaría y lo que me hizo llegar a escribir este libro es la aparición en la Iglesia de Montserrat de Castelldefels de que vi a Dios delante mío, es decir se me apareció y yo era totalmente incrédulo a lo que se me había aparecido en la misma Iglesia. Pero me di cuenta que Dios existe y por eso escribí el libro", ha indicado el autor en una nota de la editorial Círculo Rojo.

Según el sello de autoedición, "el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, hechos reales que me han sucedido en mi vida y el gran cambio que dio sentido a mi vida por la aparición del todopoderoso y me ha curado".