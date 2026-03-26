El Gobierno destaca el trabajo policial en Almería ante una criminalidad "casi 4,7 puntos por debajo de la media"

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este jueves el nivel de eficacia y las tasas de criminalidad con "casi 4,7 puntos por debajo de la media nacional" de Almería gracias al "magnífico trabajo preventivo y operativo" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así lo ha trasladado a los medios antes del acto de toma de posesión del Comisario Provincial de Almería, Antonio Delgado, donde ha resaltado el "47 por ciento de eficiencia" que existe a la hora de detener a los autores de hechos delictivos, lo que está "por encima de la media de la Unión Europea".

"Hablamos por lo tanto de una comunidad segura dentro del contexto europeo y de una provincia que es más segura si cabe que está por debajo de esos índices", ha asegurado Fernández, quien ha valorado el "magnífico trabajo" de la Policía Nacional ante las últimas operaciones realizadas, especialmente contra el tráfico de drogas y la inmigración irregular.

Fernández ha incidido en las particularidades de Almería, que cuenta con "un litoral muy importante" así como con "numerosas nacionalidades", lo que la hacen una provincia "diversa" que, sin embargo, ostenta un "nivel delincuencial que está por debajo de la media".

"Eso significa que hay una permanente investigación, una vigilancia y una magnífica coordinación que lleva a que tengan permanentemente monitorizada la acción delictiva y que puedan llevar a cabo", ha resaltado antes de felicitar al jefe provincial de la Comisaría por el "magnífico trabajo" desempeñado en los diez meses que lleva en el puesto para liderar a "esos 800 hombres y mujeres agentes" de la Policía Nacional.

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