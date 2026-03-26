Irán responde a la propuesta de EEUU para poner fin a la guerra y plantea varias condiciones para un acuerdo

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian (archivo) - Iranian Presidency / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han entregado oficialmente una respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la ofensiva israelí-estadounidense contra el país, lanzada el 28 de febrero, un documento en el que Teherán exige "condiciones de no repetición" y que el fin del conflicto afecte "a todos los frentes", lo que incluiría Líbano e Irak.

Fuentes citadas por la agencia iraní de noticias Tasnim han señalado que "la respuesta de Irán a la propuesta de 15 puntos presentada por Estados Unidos fue entregada oficialmente durante la pasada noche a través de intermediarios", después de que Pakistán confirmara su papel en este sentido. "Irán está esperando la respuesta de la otra parte", han agregado.

Así, han explicado que entre las condiciones puestas por Teherán figuran "el fin del terrorismo, la creación de condiciones objetivas para que no se repita la guerra, el pago de compensaciones y reparaciones, la determinación de responsabilidades, y que el fin de la guerra sea aplicado a todos los frentes y para todos los grupos de resistencia de la región que han participado en esta batalla".

La respuesta de Irán incluiría además que las acciones en el estrecho de Ormuz, donde Teherán ha limitado la navegación como respuesta a la ofensiva, incluidos ataques contra diversos buques, son parte de "su derecho legal y natural".

Estas mismas fuentes han alertado además de que las afirmaciones desde Washington sobre una voluntad de negociar son parte de "un tercer proyecto de engaño" para "presentarse como pacíficos", "mantener bajos los precios del petróleo" y "contar con tiempo para preparar nuevas acciones agresivas en el sur de Irán a través de una invasión terrestre".

En este sentido, han recordado que las ofensivas junto a Israel en junio de 2025 y febrero de 2026 fueron lanzadas en medio de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, por lo que han insistido en que "Los estadounidenses buscan sentar las bases para cometer nuevos crímenes bajo la cobertura de las negociaciones".

Apenas unas horas antes, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó la existencia de "conversaciones indirectas" entre Estados Unidos e Irán, con mediación de Islamabad, encargado de "entregar los mensajes", y desveló que "en este contexto, Estados Unidos ha compartido 15 puntos que Irán está analizando".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado este mismo jueves una nueva ola de amenazas a Irán, insistiendo en que Teherán manda mensajes encontrados y debe ponerse a negociar con seriedad "antes de que sea demasiado tarde". Así, ha destacado que los negociadores iraníes "son muy diferentes y 'extraños'", apuntando que por un lado están "rogando" alcanzar un acuerdo "y aun así afirman públicamente que solo están 'examinando nuestra propuesta'".

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, había negado que haya "negociaciones ni conversaciones" con Estados Unidos, aunque reconoció "mensajes" desde Washington que, con todo, no son "negociación ni diálogo", tras las informaciones sobre una propuesta estadounidense de 15 puntos que fuentes iraníes describieron el miércoles como "excesiva".

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.